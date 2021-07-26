菲國人搶輝瑞不要科興！美女醫秀X光片力證疫苗效力：沒接種的最慘

▲菲國醫生秀出X光照，顯示疫苗可有效保護肺部免纖維化。（圖／翻攝自Facebook／Dr. Anne Gabriel-Chan）

記者葉睿涵／綜合報導

疫情嚴峻的菲律賓最近正積極提升其疫苗覆蓋率，不過由於有不少國人不想施打中國科興疫苗，而導致該國的接種率一直無法上升。菲律賓傳染病醫師陳安加百利（Anne Gabriel-Chan）最近在粉專秀出4名新冠患者的肺部X光照，比較接種不同疫苗的患者的病情，鼓勵人們接種疫苗。

▲3名已接種不同疫苗的患者病情相對輕微。（圖／翻攝自Facebook／Dr. Anne Gabriel-Chan）

綜合菲律賓媒體《馬尼拉公報》與GMA報導，陳醫師首先秀出3名患者的X光片，可見他們的肺部都沒有太大的變化，甚至與沒有患病的常人無異。陳醫師指出，這3名患者在染疫前，都已分別接種2劑輝瑞、AZ和科興疫苗至少2週，因此他們出現的新冠症狀非常輕微，有的甚至接近於零症狀，顯示疫苗確實發揮了其效力，避免這些患者的病情演變成重症。

▲未接種疫苗的患者肺部出現纖維化症狀。（圖／翻攝自Facebook／Dr. Anne Gabriel-Chan）

然而在第4名從未接種新冠疫苗的患者的X光片中，可見其肺部已明顯出現纖維化的狀況，而且患者在被送到醫院時已無法呼吸，顯示其肺部已不能正常運作，需要被轉入加護病房輔以侵入性手術，才得以生存。

陳醫師指出，即使人們在完整接種了2劑新冠疫苗後，依舊還是會有染疫風險，不過罹病後病情演變成重症，甚至需要住進加護病房的機率會大大減少。

此外她也提到，沒有任何一款疫苗的效用比其他疫苗來得更顯著，因此那些認為「美國疫苗效力最強」或是「中國疫苗都是假疫苗或是品質較差」的人們，應該擺脫類似的迷思，因為案例證明，不同的疫苗都會帶來一樣的結果，即降低新冠的重症風險。

陳醫師最後不忘呼籲民眾，與其在施打疫苗時考慮站隊「輝瑞派」或是「科興派」，不如決定自己是否要接種疫苗，因為無論是面對Delta變種病毒與否，接受疫苗注射是人們能獲得最有效的保護方法之一。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

2021發燒健忘救星！Apple AirTag 1入特價888元