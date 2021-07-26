滑板噴出去「蛋蛋」猛撞欄杆！　奧運選手超慘失誤27秒片瘋傳

This is Peruvian skateboarder Angelo Caro Narvaez. Just figured that if we're all going to see the poor guy nutshot himself in the Olympics, we should be able to know his name and wish him well. pic.twitter.com/ghHmtz0HOO — Jesse Spector (@jessespector) July 25, 2021

記者吳美依／綜合外電報導

2020東奧新增滑板項目，「男子滑板街式賽」25日的預賽卻發生一段可怕插曲，秘魯21歲選手納爾瓦茲（Angelo Caro Narvaez）起初在欄杆上輕鬆滑行，但跳過空隙時卻不慎摔落地面，側身噴飛後，胯下迎面猛撞下一段欄杆，27秒影片在網路上瘋傳。

▲納爾瓦茲（Angelo Caro Narvaez）下體遭重擊，但仍迅速回歸比賽。圖為納爾瓦茲在決賽中的比賽狀況。（圖／達志影像／美聯社）



影片中，納爾瓦茲的下體遭到重擊，他在地板上維持趴臥姿勢，但僅短短幾秒鐘後，就做出「無所謂」的手勢，並且趕緊起身，走到旁邊冷靜、喘口氣。各國網友看見撞擊畫面，都忍不住倒抽一口氣，就連美國NBC主播都說，「撞了這一下肯定很痛」。

《紐約郵報》、《福斯新聞》等外媒報導，納爾瓦茲很快重整心情，回歸比賽，雖然他在預賽第1輪僅拿下1.01分，但第2輪表現強勁，做出5項招牌花式技巧後奪得6.96分，順利晉級，最後在決賽中以32.87分，位居第5名。最後，「男子滑板街式賽」由22歲地主好手堀米雄斗摘金，成為奧運史上第一位滑板金牌得主。

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