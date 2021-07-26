　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

年僅13歲奪金！西矢椛成日本「最年輕奧運金牌」　銀牌得主成另一亮點

▲ 日本西矢椛奪下東京奧運女子滑板街式金牌。

實習記者高琳景／綜合報導

東京奧運女子滑板於今（26）日進行賽事，由年僅13歲的日本選手西矢椛奪下金牌，成為日本史上最年輕的奪金選手；而銀牌則由同為13歲的巴西選手里爾（Rayssa Leal）奪下。

日本隊於昨（25）日由22歲選手堀米雄在男子街式賽中摘金，今天13歲的西矢椛以15.26分奪金、16歲的中山楓奈則以14.49奪銅，讓日本隊在滑板項目中已包辦2金1銅的佳績。

日本最年輕奪金紀錄是出現在1992年巴塞隆納奧運，由岩崎恭子以14歲6天的年紀拿到女子200公尺蛙式金牌，29年後被西矢椛超越。


場上另一大亮點則是，同為13歲的巴西選手里爾（Rayssa Leal），以14.64的成績奪得銀牌。因外表陽光可愛，吸引不少觀眾為她加油打氣，在IG上不更有超過219萬名粉絲追蹤。

據了解，滑板是首次列入奧運比賽項目，如今滑板比賽照曝光後，吸引不少觀眾在推特熱烈討論。

ET快訊
射箭史上第2面銀牌等了17年！　中華男團追平隊史最佳
射箭男團摘銀！中華隊連3天拿牌　寫下台灣新紀錄
中華射箭男團獲亞軍！　睽違17年再奪銀牌
4台鐵清潔工確診！匡列325人PCR　北車51家店鋪、廁所封
快訊／桃園某餐館員工確診！感染源不明　弟弟、媽媽也染疫
快訊／台北+4分布內湖、萬華　3例是家戶感染
奧運選手「蛋蛋」猛撞欄杆！　超慘失誤痛爆
LIVE／北車台鐵清潔工染疫擴大　柯文哲最新說明
拳后林郁婷猛攻卻吞敗　是被裁判搞？教練說話了
戴資穎開局「落後越南妹」！一日球迷狂捏冷汗　老粉全笑了
何孟遠無預警回歸《全明星》紅隊！　原因曝光網罵翻
桌球教父回來了！　莊智淵擊退黃鎮廷前進16強
劉威廷復活賽落空確定淘汰　中華隊跆拳結束獲1銅
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

東奧新增16確診　又有3外國選手染疫！　累計148例

網戀1年沒見面！女大生傻眼發現男友真面目　「是奈及利亞王子」

年僅13歲奪金！西矢椛成日本「最年輕奧運金牌」　銀牌得主成另一亮點

滑板噴出去「蛋蛋」猛撞欄杆！　奧運選手超慘失誤27秒片瘋傳

她打BNT疫苗患罕見副作用　雙腳失控狂抖「走不了路」影片曝光

澳泳將逆襲奪金！教練樂歪「爽摘口罩」狂跳吼叫　影片曝光超吸睛

止血三秒膠！科學家以「蛇毒」製超級止血劑…45秒就封閉傷口

美國女泳將賽前「大跳KPOP熱身」爆紅　網狂讚：沒音樂也知是TWICE

66歲「阿嬤級選手」征戰東奧　放話3年後還要來：除非我掛了

全球最高齡！97歲網球阿公「超狂鍛練」拚世錦賽　目標挑戰費德勒

男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

「輕艇激流」張筑涵首闖奧運遭淘汰 自責淚崩...媽：你傷心我也會傷心

19歲女將羅嘉翎勇奪跆拳道銅牌 獎金500萬！瞪大眼睛：我不知道

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

男大生88萬越野車開進海灘滅頂　記取教訓！PO人車最後合照：R.I.P

東奧新增16確診　又有3外國選手染疫！　累計148例

網戀1年沒見面！女大生傻眼發現男友真面目　「是奈及利亞王子」

年僅13歲奪金！西矢椛成日本「最年輕奧運金牌」　銀牌得主成另一亮點

滑板噴出去「蛋蛋」猛撞欄杆！　奧運選手超慘失誤27秒片瘋傳

她打BNT疫苗患罕見副作用　雙腳失控狂抖「走不了路」影片曝光

澳泳將逆襲奪金！教練樂歪「爽摘口罩」狂跳吼叫　影片曝光超吸睛

止血三秒膠！科學家以「蛇毒」製超級止血劑…45秒就封閉傷口

美國女泳將賽前「大跳KPOP熱身」爆紅　網狂讚：沒音樂也知是TWICE

66歲「阿嬤級選手」征戰東奧　放話3年後還要來：除非我掛了

全球最高齡！97歲網球阿公「超狂鍛練」拚世錦賽　目標挑戰費德勒

SCFI運費指數季季高　法人估Q2、Q3財報將激勵貨櫃三雄股價

新店3大買房金磚區　5字頭享山水景觀宅

即將降二級直擊美式賣場　驚見液體衛生棉限時一週特價　補貨人潮秩序良好

射箭史上第2面銀牌等了17年　可惜沒能完成隊史首金紀錄

「3生肖」快買威力彩！獎金上衝8.2億　命理師曝吉星相助：很有機會

露營車賣房也行！標榜一卡皮箱就能搬　5天喊完銷

射箭男團摘銀！中華隊開幕連3天拿牌　寫下台灣新紀錄

南警連續偵破3起重大社會矚目案　黃偉哲頒發獎金慰勞有功員警

MAMAMOO頌樂被教練笑是豬！發狠練出「四塊巧克力腹肌」　超狂身材曝光

莊智淵東奧首戰第一PO「與米克斯合影」　心繫老家曾流浪毛孩

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

國際熱門新聞

桌球女單17歲小將　打敗58歲阿嬤

東奧鐵人三項罕見失誤　攝影船擋選手

沒有台灣！日本今開放「疫苗護照」　適用5國名單曝

《紐時》東奧幫正名「Taiwan」

裸體郵輪！男女脫光從甲板嗨到船艙

奧運滑板手噴飛　蛋蛋猛撞欄杆

越南3個月9萬人確診　美救援疫苗到了

東奧最感人！敘利亞兄弟激動相擁

奧運最養眼　萬惡計分板讓鮮肉秒全裸

香港「奧運擊劍美少女」撞臉林志玲

美而美進軍加州　大冰奶價格曝光

金正恩恐大規模處決　50名脫北者已遣返歸國

上課直播活春宮！男大生鏡頭前激啪女友

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

更多熱門

相關新聞

拳后林郁婷被裁判搞？教練回應了

拳后林郁婷被裁判搞？教練回應了

拳擊羽量級世界拳后林郁婷，被視為我國代表團奪牌大熱門，今26日對戰菲律賓選手佩特西奧（Nesthy Petecio），最終以2比3爆冷淘汰出局，裁判的判分引起網友熱議，教練曾自強對此結果也感到十分惋惜，「拳擊就是看有沒有打到對手，這方面還要加強，加深裁判的印象分數。」

「馬選手」飛18HR到東京　保母隨行

「馬選手」飛18HR到東京　保母隨行

莊智淵擊退黃鎮廷前進16強

莊智淵擊退黃鎮廷前進16強

劉威廷復活賽落空　中華隊跆拳道1銅作收

劉威廷復活賽落空　中華隊跆拳道1銅作收

中華射箭男團橫掃荷蘭　金牌戰對決南韓拚暌違

中華射箭男團橫掃荷蘭　金牌戰對決南韓拚暌違

關鍵字：

東京奧運奧運滑板西矢椛Rayssa Leal

讀者迴響

熱門新聞

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

胰臟癌超會躲！醫驚揭「5大高風險族群」：感覺痛已晚期

快刪！Google Play有11款App會盜刷卡　已被下載3萬次

台灣女球員代表韓國　站上東奧賽場

拳后林郁婷打爆對手　竟爆冷落敗

第四輪疫苗明起開放預約！　總計144萬人

國防大學活春宮　傳女主角男友要操死學弟

奧運奪銀哭屁啊！他嗆楊勇緯駕馭不了金

印度神童點名台灣！命理師揭星相翻盤

戴資穎洋裝照曝光！「最美反差」粉絲戀愛了

快訊／池昌旭確診新冠肺炎！

桌球阿嬤倪夏蓮　58歲還在戰鬥

小S喊話等你回家！洪源禧本人「神回應」

連珍羚輸了　網友怒噴爛裁判

廣告太洗腦！陳漢典出聲讓家長崩潰

更多

最夯影音

更多
男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下

男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下
短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面