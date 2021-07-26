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美國女泳將賽前「大跳KPOP熱身」爆紅　網狂讚：沒音樂也知是TWICE

▲ 音樂由網友後製，並非比賽現場播放。 

記者陳宛貞／綜合外電報導

東京奧運正如火如荼展開，6月美國奧運游泳代表隊選拔賽中一段影片近來重新引起話題，原來23歲女將施密特（Sierra Schmidt）熱愛韓國流行音樂，賽前總會大跳韓團舞蹈，動作精準得令韓國及台灣網友都大為讚嘆。

熱身時戴上耳機跳KPOP舞蹈是施密特多年來的習慣，也是她用來紓解緊張情緒的方式，因此被稱為美國女泳界的「舞后」（Dancing Queen）。而她在今年6月參加奧運選拔賽時熱舞的畫面在推特上爆紅，至今累計破26萬次觀看，在韓國及台灣社群媒體上都引起熱議。

影片中可見，當其他選手忙著做伸展運動時，戴著耳機的施密特在水道前大動作熱舞，就算身後的教練上前與她對話，也沒有讓她停下動作，拔河舞、聳肩等幾個代表性動作令網友都表示，就算現場沒有播音樂，也能馬上看出她在跳女團TWICE的Cheer Up。電視轉播的正面畫面中還可看到，施密特不僅舞步完美，就連對嘴都相當到位。

這段影片被轉發到韓國論壇上，網友紛紛留言表示，「好像人魚在跳舞」、「她真的有緊張嗎」、「任誰看都是TWICE」、「緊張只是想跳舞的藉口吧」、「舞步全都背起來了欸」。台灣PTT及Dcrad網友則表示，「被游泳耽誤的舞者」、「也太會跳」、「而且她還會跟唱」。

除此之外，施密特在其他比賽中大跳TWICE的Likey、BLACKPINK的As If It's Your Last等影片近來也被翻出，更親自在Spotify上分享自己的熱舞歌單「Dance 2021」，包括Red Velvet、I.O.I、GFRIEND、EVERGLOW、MOMOLAND和日本女團AKB48的歌曲都在其中。

她在2014年多次獲得全國青少年游泳冠軍，2015年拿下泛美運動會800公尺自由式金牌，可惜此次未能出戰東奧，目前在1500公尺自由式項目中世界排名第19名。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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