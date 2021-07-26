她打BNT疫苗患罕見副作用　雙腳失控狂抖「走不了路」影片曝光

記者張寧倢／編譯

英國倫敦34歲女子西格爾（Georgia-Rose Segal）表示，自己接種完第2劑輝瑞/BNT疫苗之後幾乎難以行走，在她PO出的影片中可以看見，西格爾躺在醫院病床上雙腿到腳部激烈抽搐，雖然發生機率極其微小，但她的症狀確實被診斷為與疫苗有關的罕見副作用，因此影片並未被IG下架，但系統也不會主動推薦顯示。

▲英國倫敦女子表示自己接種完2劑BNT疫苗之後，出現嚴重神經性疾病。（圖／翻攝自IG／georgiaroses）

根據《每日郵報》報導，西格爾先前非常健康，接種第1劑輝瑞/BNT疫苗之後除了頭痛與疲倦並無其他異常，但打完第2劑後出現頭痛、頭暈、昏厥，每天都會無預警暈倒，等到大約10天過後，全身開始顫抖，然後漸漸失去行走能力。在西格爾上傳到IG的影片中可以看見，她扶著櫥櫃或牆面走向廚房的途中差點跌倒，14日開始住院治療，當時雙腿時常不自主劇烈抽搐。

西格爾表示，經過無數個精密檢查後，神經科醫師表示這是她大腦中央的敏感部位，對疫苗產生的直接免疫反應，簡而言之，西格爾被認為是罹患「神經系統功能性失調」（​functional neurological disorder，FND），通常是由高度壓力或憂鬱所觸發的罕見疾病，導致患者大腦和神經系統的聯繫隨時有可能分離，儘管醫師強調這與心理狀況有關，西格爾仍認為大部分原因出在疫苗。

西格爾的影片在IG上被轉發到一個擁有470萬粉絲追蹤的帳號後，引發了更多年輕族群的討論，部分網友甚至開始批評疫苗，「這就是他們想要強行塞入每個人身體的垃圾，不了，謝謝！感冒都比新冠肺炎嚴重」、「這就是為何我仍未接種疫苗，新冠就像感冒，沒有人會為了感冒施打疫苗。」不過也有網友反對稱，「我打完2劑後一切良好，真心希望大家都去接種。」

西格爾25日發文表示，結束了在醫院的10天療程，目前她已經出院，將在下週開始神經生理與復健治療，但西格爾仍然必須拄著四角助行器，出遠門還得坐上輪椅，不過她相信自己100％可以痊癒。目前西格爾與親友在網路上發起募款，希望儘早籌措足夠醫療費用，飛到美國洛杉磯尋求名醫Mark Ghalili的專業治療與協助。

報導補充，英國公共衛生署一項新數據顯示，自疫情爆發以來，20多歲族群的發病率都高於其他任何年齡層，目前英國每周平均感染率為每10萬人1155例，而80歲以上族群機率僅約每10萬人60例。另外，IG方面表示，他們與英國政府與醫療公衛系統進行合作，正在進行史上最大的一項網路疫苗宣傳活動，截至目前已經導正了超過1350萬則關於疫苗、新冠病毒的網路消息。

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