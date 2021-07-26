惡女菜刀攻擊丈夫「捅太大力」　刀片直接插入腦袋挖出眼球！

Woman stabbed man between the eyes with kitchen knife so hard it penetrated brainhttps://t.co/4rSxbPcxNp pic.twitter.com/E3ei0uYG7W — Daily Star (@dailystar) July 24, 2021

記者李振慧／綜合報導

英國28歲女子布列塔妮(Brittany Stone)喝酒後和丈夫發生爭執，一氣之下竟然到廚房拿起菜刀，狠狠捅向丈夫眼睛，結果不但導致對方其中一眼被挖出，刀還直接刺入腦中，行徑十分殘忍。

英國《每日星報》報導，這起恐怖攻擊事件去年7月發生在諾丁漢郡的奇維爾區(Chilwell)，警方表示，布列塔妮用刀攻擊丈夫眼睛，結果一不小心用力過度，導致刀片直接刺入對方腦袋，造成其中1隻眼睛嚴重受傷。

本案近來開庭，法庭資料顯示，布列塔妮不但攻擊丈夫頭部，還用刀刺傷對方背部與手臂，最後依故意造成身體嚴重傷害罪被判入獄3年。調查員警伯羅斯(Peter Burrows)表示，「這是一次惡性攻擊，因為刀刺入大腦，導致受害者的眼睛不得不摘除，只能戴上義眼，我很開心法庭的判決結果，讓被告長期監禁」。

▼女子竟然凶狠把菜刀插入丈夫頭中。（圖／示意圖／CFP）