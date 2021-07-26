倫敦3小時降1個月大雨！湍急水流沖進地鐵站　車輛受困積水中

In Pictures: Buses and cars left stranded after roads across London flood, as repeated thunderstorms batter the British capital pic.twitter.com/SJ4tj2p3yu — TRT World Now (@TRTWorldNow) July 25, 2021

記者張方瑀／綜合報導

英國倫敦上星期經歷破紀錄高溫後，在25日發生強降雨，部分地區在3小時內降下相當於1個月的降雨量，導致市區多處淹水，水深幾乎及膝，幾個地鐵站被淹沒，公車也泡水拋錨在路上，公路瞬間變成運河，消防單位也接到近600通報案電話。

綜合外媒報導，倫敦7月份的平均降雨量為47毫米，但根據英國氣象局數據，倫敦東部雷德布里奇（Redbridge）在三個小時內降下51毫米的雨量，而倫敦大部分地區已發出超過14次洪水警告，市區多個地區發生嚴重淹水，造成交通大打結。

Pudding Mill Lane DLR Station pic.twitter.com/s9AkSPHd4H — Rob Day (@R0bday) July 25, 2021

從推特曝光的畫面可以看到，湍急的水流湧入史特拉福（Stratford）的地鐵站，驗票口甚至出現小型漩渦，目前有8個地鐵地下站和1個地下站被迫關閉。多段道路也都被水淹沒，公車因此拋錨，倫敦消防局接到近600通報案電話，讓他們在推特發文警告，「你們的汽車不是潛艇。」

淹水也造成紐漢大學醫院（Newham University Hospital）與威普大學醫院（Whipps Cross University Hospital）急診室無法正常運作，病患被迫轉移他院治療。當地居民表示，這是他住在倫敦28年來第一次見到這種狀況，許多地方積水深度達30至45公分，幾乎很難通行。

英國氣象局發言人表示，這場強降雨是氣流「水平輻合」（covergence）導致，因最近幾日破紀錄的高溫，讓地表溫度上升到大氣冷空氣中，大氣中凝結的水氣增加而釀成強降雨，「當你在短時間內遭遇大量降雨，這很可能就會發生洪水，對英國來說，未來一星期的天氣依舊不穩定。」

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