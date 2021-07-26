《紐約時報》東奧正名「Taiwan」！　官網統計1銀1銅排第17

▲《紐約時報》將我國代表隊列為「Taiwan」。（圖／翻攝自紐時官網）

記者張方瑀／綜合報導

日本東京奧運正如火如荼進行中，我國表現亮眼，目前也摘下一銀一銅的成績，美國《紐約時報》則在網站即時獎牌榜中，直接以「Taiwan」（台灣）列名我國代表隊，搭配中華隊會旗，排序第17，和巴西、印尼、塞爾維亞並列。

《紐約時報》的奧運專頁中，東京奧運即時獎牌排行中，直接將我國代表隊列名為「Taiwan」（台灣），目前成績為一銀一銅，與巴西、印尼、塞爾維亞並列排序第17。排序前三分別是中國（6金2銀4銅）、美國（4金2銀4銅）和俄羅斯奧會代表隊（1金4銀2銅）。

▲我國代表隊目前列17名。（圖／翻攝自紐時官網）



除了《紐約時報》之外，日媒《日本放送協會》（NHK）在23日東奧開幕式中，主播直接以「台灣」稱呼我國代表隊，東京鐵塔奧運點燈時，也出現台灣國旗與日本、美國並列，NHK官網統計各國獎牌數頁面上，也繼續列出「台灣」，看不見「中華台北」字樣。

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