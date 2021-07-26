　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩恐大規模處決！脫北者「賺大錢被檢舉」　50人遣返北韓

▲▼金正恩18日主持全員會議，並宣告閉幕。（圖／路透社）

▲外媒報導，金正恩預計將大規模處決脫北者。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

數名消息人士向《自由亞洲電台》透露，50名潛逃至中國的脫北者14日已被遣返北韓（朝鮮），而當脫北者被送上大型巴士時，目擊的中國公民還對警察表現出敵意，因為這相當於「送他們去死」，這些逃出北韓的人將會被金正恩大規模殘忍處決。

根據《自由亞洲電台》報導，中國與北韓自2020年1月疫情爆發以來，邊境持續關閉，朝鮮族出身的中國消息人士表示，與北韓新義州市僅隔一條鴨綠江的遼寧省丹東市14日重啟海關一天，為的就是遣返多達50名男女脫北者回到北韓，海關前有數十名中國警察列隊，阻止一般公眾進入並確保無人拍攝遣返過程，據悉，遣返名單包含曾在北韓空軍服役的軍人與飛行員與一般民眾，如今可能面臨處決。

報導指出，儘管大部分脫北者都想逃至南韓，但因為新冠疫情的擴散，進入南韓的脫北者人數創下歷史新低，甚至連逃到中國都變得越來越困難，而且一旦進入中國，脫北者前往第3國的難度也更高，由於找不到離開中國的方法，這些脫北者實際上是被困在一個經常容易遭到遣返的國家。

▲▼北韓近年已極少拍攝、自製戲劇或電影，皆以播放新聞、宣傳紀錄片等為主。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲北韓因為疫情實施嚴格邊境封鎖，許多難民為了求生存想逃出北韓，近來卻是更加困難。（示意圖／達志影像／美聯社）

另一名消息人士透露，事實上，中國從4月就開始計畫遣送脫北者，但北韓以疫情為由多次拒絕接收，部分中國朝鮮族公民14日目擊了50名脫北者分別被送上2輛巴士，他們對這些逃亡者表示同情，「如果他們離開，就會死。這是很可怕的，他們為了生存而逃離國家，卻將在如此年輕時遭到處決。」有些目擊者甚至對警察表現出敵意，因為警方實際上就是讓這些人「回去送死」。

消息人士稱，一名在河北賺了大錢的30多歲北韓女性遭到檢舉，「據說她很有錢，但鄰居出賣了她。」瀋陽地區有很多脫北者，被中國當局拘留的不只這50人，還有更多脫北者被關押在瀋陽監獄，有些是女性後來和中國丈夫偷偷一起生活，她們通常會立即被釋放，但與當地居民發生衝突或有其他問題的人會被逮捕而監禁。

▲▼ 北韓。（圖／路透）

▲部分北韓女性逃到中國後，與中國男子共同生活，丈夫為了不讓妻子被遣返，還會籌錢賄賂鄰居或執法人員。（示意圖／路透）

消息人士補充，這次北韓當局接收脫北者後，還讓90名中國公民搭上載運脫北者的那2輛巴士，回到中國，相較於脫北者，在北韓生活好幾代的中國人能相對自由地前往中國。南韓統一部19日於記者會上回應，南韓政府為保護與支持脫北者做出努力，但目前無法證實遣返消息。據統一部統計，過去數十年間有3.3萬名北韓人成功進入韓國，而2021年4到6月只有2名脫北者入境南韓，創下2003年以來的季度新低。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

2021發燒健忘救星！Apple AirTag 1入特價888元

ET快訊
明降二級警戒可以打麻將嗎？　陳時中回應了
被呂秀蓮怒轟不回電話！　陳時中：忙了幾天，有點遺漏
疫苗混打何時開放？　陳時中：要看疫苗到貨時間
奧運雙金后許淑淨師妹　江念欣發揮失常確定無奪牌機會
國防大學上課視訊驚見男女活春宮！　下場慘了
日本開放疫苗護照「台灣還不採用」　陳時中透露2原因
明天降級！邊境持續嚴管　外籍人士禁止入境
38歲以上開放打疫苗！第四輪明起預約　總計144萬人
連珍羚吞3次指導落敗！爸爸不解：全場都她控制，怎這樣判
今增10例本土「分佈3縣市」　北市4例最多
快訊／今增10例本土！　三級最後一天「死亡個案再+0」
LIVE／降級倒數！餐飲業內用不同調　陳時中最新說明
楊勇緯「沒有女朋友」！單身原因曝光　被問徵友條件笑了
連珍羚被裁判搞掉？　日籍教練困惑：她有實力奪牌
中華射箭男團射下中國進4強！　 東奧首次「兩岸對決」即勝
楊勇緯5年前曾上《大集合》！13秒完勝　胡瓜：超光榮
快訊／台中女子車停國道　從7樓高架橋墜落亡
福原愛開工首現身！　容光煥發「露燦笑」甩離婚陰霾
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澳泳將逆襲奪金！教練樂歪「爽摘口罩」狂跳吼叫　影片曝光超吸睛

止血三秒膠！科學家以「蛇毒」製超級止血劑…45秒就封閉傷口

美國女泳將賽前「大跳KPOP熱身」爆紅　網狂讚：沒音樂也知是TWICE

66歲「阿嬤級選手」征戰東奧　放話3年後還要來：除非我掛了

全球最高齡！97歲網球阿公「超狂鍛練」拚世錦賽　目標挑戰費德勒

倫敦3小時降1個月大雨！湍急水流沖進地鐵站　車輛受困積水中

金正恩恐大規模處決！脫北者「賺大錢被檢舉」　50人遣返北韓

惡女菜刀攻擊丈夫「捅太大力」　刀片直接插入腦袋挖出眼球！

裸體郵輪啟航了！　全船男女「脫光狂歡」從甲板嗨到船艙

東奧開幕式收視率超驚人！　56.4%直逼1964年東奧

男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

「輕艇激流」張筑涵首闖奧運遭淘汰 自責淚崩...媽：你傷心我也會傷心

19歲女將羅嘉翎勇奪跆拳道銅牌 獎金500萬！瞪大眼睛：我不知道

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

男大生88萬越野車開進海灘滅頂　記取教訓！PO人車最後合照：R.I.P

澳泳將逆襲奪金！教練樂歪「爽摘口罩」狂跳吼叫　影片曝光超吸睛

止血三秒膠！科學家以「蛇毒」製超級止血劑…45秒就封閉傷口

美國女泳將賽前「大跳KPOP熱身」爆紅　網狂讚：沒音樂也知是TWICE

66歲「阿嬤級選手」征戰東奧　放話3年後還要來：除非我掛了

全球最高齡！97歲網球阿公「超狂鍛練」拚世錦賽　目標挑戰費德勒

倫敦3小時降1個月大雨！湍急水流沖進地鐵站　車輛受困積水中

金正恩恐大規模處決！脫北者「賺大錢被檢舉」　50人遣返北韓

惡女菜刀攻擊丈夫「捅太大力」　刀片直接插入腦袋挖出眼球！

裸體郵輪啟航了！　全船男女「脫光狂歡」從甲板嗨到船艙

東奧開幕式收視率超驚人！　56.4%直逼1964年東奧

父親節團聚恐引出新一波疫情！陳時中：很兩難，先打電話視訊就好

澳泳將逆襲奪金！教練樂歪「爽摘口罩」狂跳吼叫　影片曝光超吸睛

樂天啦啦隊女神被罵虎牙太醜「可以整一下嗎」！亮PTT截圖：我疑惑

明降二級警戒可以打麻將嗎？　陳時中解答了「2點要遵守」

嚴立婷抱嫩嬰「我又再度當媽了」　真相笑翻...網勸：妳別！

父親節禮物免燒腦　精品筆具、包款配件出列討好老爸

苗栗台72線廂型車底盤突竄火舌　駕駛倉皇逃生

被呂秀蓮怒轟不回電話！　陳時中：忙了幾天，有點遺漏了

止血三秒膠！科學家以「蛇毒」製超級止血劑…45秒就封閉傷口

54歲詹雅雯纏鬥帕金森氏症　順利接種疫苗「安心了」

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

國際熱門新聞

桌球女單17歲小將　打敗58歲阿嬤

沒有台灣！日本今開放「疫苗護照」　適用5國名單曝

東奧鐵人三項罕見失誤　攝影船擋選手

《紐時》東奧幫正名「Taiwan」

裸體郵輪！男女脫光從甲板嗨到船艙

越南3個月9萬人確診　美救援疫苗到了

東奧最感人！敘利亞兄弟激動相擁

香港「奧運擊劍美少女」撞臉林志玲

奧運最養眼　萬惡計分板讓鮮肉秒全裸

上課直播活春宮！男大生鏡頭前激啪女友

金正恩恐大規模處決　50名脫北者已遣返歸國

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

美而美進軍加州　大冰奶價格曝光

美國醫療機構出現「超級真菌」傳播

更多熱門

相關新聞

陸經濟發展新動能指數　增35.3%

陸經濟發展新動能指數　增35.3%

中國大陸國家統計局，26日公布2020年國家的經濟發展新動能指數為440.3，比2019年增長35.3%。官方解讀，在疫情影響下，以新產業、新業態、新模式為主要內容的經濟發展新動能實現逆勢快速增長，成為推動經濟高質量發展的強大支撐。

中美外交高層官員天津會談 解放軍27日南海軍演

中美外交高層官員天津會談 解放軍27日南海軍演

東奧開幕式收視率驚人！　56.4%直逼1964年東奧

東奧開幕式收視率驚人！　56.4%直逼1964年東奧

中國公布首個「跨境服貿負面清單」

中國公布首個「跨境服貿負面清單」

東奧鐵人三項罕見失誤　攝影船擋選手

東奧鐵人三項罕見失誤　攝影船擋選手

關鍵字：

北韓脫北者金正恩處決中國遣返南韓日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

胰臟癌超會躲！醫驚揭「5大高風險族群」：感覺痛已晚期

快刪！Google Play有11款App會盜刷卡　已被下載3萬次

台灣女球員代表韓國　站上東奧賽場

國防大學活春宮　傳女主角男友要操死學弟

奧運奪銀哭屁啊！他嗆楊勇緯駕馭不了金

印度神童點名台灣！命理師揭星相翻盤

戴資穎洋裝照曝光！「最美反差」粉絲戀愛了

快訊／池昌旭確診新冠肺炎！

桌球阿嬤倪夏蓮　58歲還在戰鬥

拳后林郁婷打爆對手　竟爆冷落敗

小S喊話等你回家！洪源禧本人「神回應」

統神改名了！5通電話未接「雙關反諷」Toyz

呂秀蓮「5000萬劑疫苗2週可到貨！」　怒轟陳時中不回電話

莊智淵想把教練位置留給自己媽媽

更多

最夯影音

更多
男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下

男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下
短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面