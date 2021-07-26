金正恩恐大規模處決！脫北者「賺大錢被檢舉」　50人遣返北韓

▲外媒報導，金正恩預計將大規模處決脫北者。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

數名消息人士向《自由亞洲電台》透露，50名潛逃至中國的脫北者14日已被遣返北韓（朝鮮），而當脫北者被送上大型巴士時，目擊的中國公民還對警察表現出敵意，因為這相當於「送他們去死」，這些逃出北韓的人將會被金正恩大規模殘忍處決。

根據《自由亞洲電台》報導，中國與北韓自2020年1月疫情爆發以來，邊境持續關閉，朝鮮族出身的中國消息人士表示，與北韓新義州市僅隔一條鴨綠江的遼寧省丹東市14日重啟海關一天，為的就是遣返多達50名男女脫北者回到北韓，海關前有數十名中國警察列隊，阻止一般公眾進入並確保無人拍攝遣返過程，據悉，遣返名單包含曾在北韓空軍服役的軍人與飛行員與一般民眾，如今可能面臨處決。

報導指出，儘管大部分脫北者都想逃至南韓，但因為新冠疫情的擴散，進入南韓的脫北者人數創下歷史新低，甚至連逃到中國都變得越來越困難，而且一旦進入中國，脫北者前往第3國的難度也更高，由於找不到離開中國的方法，這些脫北者實際上是被困在一個經常容易遭到遣返的國家。

▲北韓因為疫情實施嚴格邊境封鎖，許多難民為了求生存想逃出北韓，近來卻是更加困難。（示意圖／達志影像／美聯社）

另一名消息人士透露，事實上，中國從4月就開始計畫遣送脫北者，但北韓以疫情為由多次拒絕接收，部分中國朝鮮族公民14日目擊了50名脫北者分別被送上2輛巴士，他們對這些逃亡者表示同情，「如果他們離開，就會死。這是很可怕的，他們為了生存而逃離國家，卻將在如此年輕時遭到處決。」有些目擊者甚至對警察表現出敵意，因為警方實際上就是讓這些人「回去送死」。

消息人士稱，一名在河北賺了大錢的30多歲北韓女性遭到檢舉，「據說她很有錢，但鄰居出賣了她。」瀋陽地區有很多脫北者，被中國當局拘留的不只這50人，還有更多脫北者被關押在瀋陽監獄，有些是女性後來和中國丈夫偷偷一起生活，她們通常會立即被釋放，但與當地居民發生衝突或有其他問題的人會被逮捕而監禁。

▲部分北韓女性逃到中國後，與中國男子共同生活，丈夫為了不讓妻子被遣返，還會籌錢賄賂鄰居或執法人員。（示意圖／路透）

消息人士補充，這次北韓當局接收脫北者後，還讓90名中國公民搭上載運脫北者的那2輛巴士，回到中國，相較於脫北者，在北韓生活好幾代的中國人能相對自由地前往中國。南韓統一部19日於記者會上回應，南韓政府為保護與支持脫北者做出努力，但目前無法證實遣返消息。據統一部統計，過去數十年間有3.3萬名北韓人成功進入韓國，而2021年4到6月只有2名脫北者入境南韓，創下2003年以來的季度新低。

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