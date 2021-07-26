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各國嚴防Delta奇招一次看！　想在歐洲趴趴走「疫苗還是關鍵」

▲▼歐洲,新冠,疫苗護照,疫苗,口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐洲國家最近紛紛推出新的防疫措施以防止Delta入侵。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

導致英國新冠疫情再度爆發的Delta變種病毒，如今正在歐洲境內蔓延。世界衛生組織（WHO）23日證實，比其他變種病毒更具傳染力和威脅性的Delta病毒，如今已成為歐洲大部分地區的主要流行病毒株，讓不少歐洲國家不得不推出新的防疫政策，避免疫情復燃。

據《衛報》報導，為了防止Delta變種病毒的入侵，不少歐洲國家都加強了邊境管制，避免Delta病毒在國內重燃疫情。由於Delta變種病毒已成為英國的主要流行病毒株，因此不少國家嚴禁來自英國的遊客入境，以避免Delta在境內蔓延，其中明令禁止英國旅客入境的國家包括了荷蘭保加利亞，地中海島國馬爾他（Malta）則禁止未接種疫苗的旅客入境。

▲▼歐洲,新冠,疫苗護照,疫苗,口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國推出的「疫苗護照」政策引起反彈，但許多歐洲國家卻紛紛效仿，只是修改了政策的名稱而已。（圖／達志影像／美聯社）

此外，「疫苗護照」政策在歐洲許多地方都引起了不小的爭議，因此多數政府都規避直接使用「疫苗護照」這個詞，但實際上他們為了防止Delta變種病毒而廣泛實施的防疫措施，其實與「疫苗護照」無異。

希臘葡萄牙的酒吧和餐館現在只能接待已接種疫苗的顧客，而義大利將推出「綠色通行證」政策，要求民眾在參觀博物館、健身、看電影時，出示疫苗接種證明。法國在7月中也推出了類似政策，不過極右派認為這侵犯了民眾的隱私權，連續2個週末舉辦了千人抗議活動。然而隨著越來越多成年人已完成接種，目前大部分的民眾都對新措施表示支持。

▲▼歐洲,新冠,疫苗護照,疫苗,口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲科學家認為，大幅提升疫苗接種覆蓋率是防止Delta入侵的重要方法之一。（圖／達志影像／美聯社）

科學家認為，歐洲目前和英國一樣，正面臨疫苗接種和Delta變種病毒傳播賽跑的階段，「明顯的，英國在為50歲以上的高危人群接種方面做得很好，因此我認為歐洲也應該施打更多的疫苗，歐洲需要進一步推行大規模檢測，讓人們了解自己是否已被傳染，並立刻進行隔離」。目前歐盟已有過半人口已完整接種2劑疫苗，但各國的接種速度存在顯著差異。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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