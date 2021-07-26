菅義偉支持度狂瀉至34%新低點　日經：執意舉辦奧運讓人失望

▲日本首相菅義偉的內閣支持度暴跌至34%的新低點，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

隨著東奧的揭幕，日本首相菅義偉的內閣支持度暴跌至34%的新低點，主要原因是因為民眾對日本政府執意舉辦奧運感到失望。

據日經新聞報導，該社與東京電視台在7月23日至25日舉行了一項民意調查，對全國998名18歲以上的男女進行了電話訪問，結果顯示菅義偉的內閣支持度暴跌至34%，較6月份下滑了9個百分點，創下他去年9月上任以來的歷史新低。

另外，其內閣不支持率也同時飆升至成立以來的最高紀錄，來到了57%。在不支持菅義偉內閣的民眾當中，有53%認為菅義偉的內閣「缺乏領導能力」，另外還有35%的民眾認為「聯邦政府對疫情的管理不善」。

日本前任首相安倍晉三在位時期，內閣的最低支持率為38%，此紀錄維持了7年8個月。報導指出，菅義偉內閣的支持度在奧運前已跌至新低，但奧運開幕後，其支持度不升反跌，甚至比安倍時期還要低4個百分點，就連其領導的自民黨支持率也下降至38%。

《韓國先驅報》分析，若這樣的情況持續惡化，菅義偉恐怕難以在接下來的自民黨總裁選舉中尋求連任，甚至無法帶領自民黨贏得將於秋季進行的眾議院選舉。

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