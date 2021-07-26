66歲「阿嬤級選手」征戰東奧　放話3年後還要來：除非我掛了

▲66歲馬術選手漢娜。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

今年東京奧運會上，年紀最小的選手是來自敘利亞的桌球小將紥扎（Hend Zaza），而年紀最長的運動員，則是來自澳洲的66歲馬術選手漢娜（Mary Hanna），雖然漢娜這次沒有晉級，無緣奪牌，但她也強調，這次的奧運不會是她最後一次參加，3年後的2024年巴黎奧運，她也放話：「除非我掛了，不然我還會再來。」

1996年是漢娜馬術生涯第一次征戰奧運，之後她也陸續參加了2000、2004、2012和2016年奧運，唯獨2008年北京奧運缺席，今年是她這輩子第六次參加奧運，雖然在資格賽就遭到淘汰，但她並沒有因此而氣餒，反倒放話3年後的巴黎奧運，還會看到她的身影。

漢娜笑說：「我不知道還能做什麼，我已經做了很長一段時間，騎馬是一項了不起的運動，無論你的年紀、性別如何都可以做到，所以只要我覺得自己有足夠的能力騎馬，我就會繼續參加，因為這是我喜歡做的事情，這是我的生活，這對我來說就是一切。」

事實上，2012年倫敦奧運，有一名馬術運動員以71歲高齡參加，那個人就是來自日本的法華津寬，漢娜也以他為學習對象：「有一位來自日本的出色紳士，他在馬術大師賽騎得很好，而且他那時候已經70多歲了，所以他是我的靈感來源，另外我環顧馬術世界，家鄉有一位很棒的馬術選手茱迪（JudyMackay），我一直很欽佩她，她上了年紀還在騎，而且在馬鞍上總是看起來很完美。」

下一屆奧運會將在2024年於巴黎舉行，至於漢娜是否再繼續挑戰？她也笑說：「除非我掛了，否則我的目標肯定是巴黎奧運！」

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