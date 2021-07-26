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止血三秒膠！科學家以「蛇毒」製超級止血劑…45秒就封閉傷口

▲印度一條蟒蛇吐出獵物後竟離奇死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲科學家用蛇毒製作超級止血劑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

「蛇毒」通常是致命危險的，不過致命的蛇毒也可以救人。有科學家利用蛇毒的特性，發展出類似三秒膠的「止血凝膠」，讓大出血的人能快速止血，不過目前仍在動物實驗階段，離真正上市還需進行多項臨床實驗。

根據《science alert》報導，在醫療三秒膠當中，分為「人工合成類和天然生物類」其中，人工合成類雖更容易操作，但在降解的過程中具有毒性；而天然生物類雖具有出色的生物相容性，但其整體的止血效果和附著力卻有限。

為了彌補天然生物類的缺陷，研究人員利用矛頭蝮蛇( Bothrops atrox )的毒液為主要成分，製作一種生物類黏合劑。據了解，矛頭蝮蛇為南美洲最毒的毒蛇之一，牠們以「凝血毒液」的方式，讓獵物血管栓塞致死來捕食小型哺乳類動物、鳥類和爬行動物。

科學家們提取了負責凝血的分子「爬蟲酶（巴曲酶）」來進行測試。由於這種酶已用於實驗室測量纖維蛋白原（肝臟中產生的一種分子），用我們的身體將其轉化為用於血栓。

西方文理大學生物工程師梅奎特（Kibret Mequanint）表示，「在外傷、受傷和緊急出血期間，只要擠出一些凝膠並用可見光（如雷射筆），就可以讓這種凝膠在45秒內快速凝固。」

研究人員在大鼠的深部切口和主動脈上測試該款凝膠，發現不需任何額外的縫合或血液沖洗，就能有止血的效果。對此，梅奎特提到「我們希望這款超級止血膠能用在戰場上或是生命受到意外創傷時（如車禍）。」

據了解，目前該實驗僅在大鼠實驗階段，離真正上市還需進行多次臨床實驗。

 
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