Delta病例暴增！佛奇：美國「走錯方向」　免疫低下者恐須第3劑

▲ 加州6月中完全重開。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國新冠疫苗接種率停滯不前，在Delta變異株肆虐之下，日增確診數相當驚人。首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）坦言，病例逐漸增加，在未接種族群中尤其明顯，美國正在「走向錯誤的方向」，且免疫功能低下族群未來可能需要追加施打第三劑。

先前有模型預測指出，若美國疫苗接種率沒有改善，日增死亡個案將達到4000例。佛奇25日登上CNN節目，被問及此事時說明，新病例激增的狀況出現在未接種疫苗的族群中，「因為我們還有50%人口尚未完全接種，這是個問題」，多數死亡個案可能是未接種疫苗者。

Delta變異株也引發對於是否需加打第三劑的討論，美國疾病管制與預防中心（CDC）與食品藥品監督管理局（FDA）本月稍早曾表示，已完全接種者不須追加劑量，但佛奇25日向CNN指出，現況可能會改變。若有必要施打加強劑，免疫功能低下族群應優先接種，包括曾接受器官移植、正接受癌症化療、自體免疫性疾病及正服用免疫抑制藥物的患者。

佛奇也提到，正如CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）所說，疫情已經演變為未接種族群中的大流行，官員與專家才會不斷出面，「拜託」未接種者盡快施打。

根據約翰霍普金斯大學數據，截至23日前一周內，美國各州新病例都較一周前有所增加。而CDC數據顯示，有30個州份至少一半居民尚未完全接種，且23日全國平均每日接種人數創下1月底以來最低紀錄。

CNN此前根據消息人士說法報導，拜登政府內部正討論是否重新制定口罩使用方針，CDC也考慮修改對佩戴口罩的立場。佛奇25日則透露，政府正「積極考慮」修訂對未接種族群的口罩指南，他也參與這項討論，而部分地方政府要求已接種者在室內應戴口罩，例如洛杉磯、芝加哥、紐澳良等疫情熱點，與CDC的建議並無牴觸。

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