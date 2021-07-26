台灣「美而美」早餐進軍加州！大冰奶價格曝光　網驚：至少高5倍

記者張方瑀／綜合報導

早餐店的火腿蛋跟大冰奶，肯定許多在異鄉的遊子們最想念的食物之一，而台灣知名連鎖早餐店「美而美」在美國加州開設第一間分店，儘管一杯奶茶要價4美元（約台幣113元），還是吸引許多民眾前往購買。

▲台灣美而美進軍加州。（圖／翻攝自Facebook／Cafe Mei 美而美）



美而美在加州舊金山灣區東南部的佛利蒙（Fremont）開設第一間分店，並從22日起試營運三天，而從官方粉專公布的菜單可以看到，餐點的價格落在3.5美元至9美元（約台幣99元至255元）不等，熟悉的火腿蛋是4.5美元（約台幣127元）、黑胡椒鐵板麵9美元，也推出特別的芋泥肉鬆三明治，一個的價錢是7.5美元（約台幣212元），至於單點冰奶茶一杯則是4美元。

The legendary #Taiwanese breakfast chain #美而美 opens its first store in Northern California. The price is 5 times higher than it is in Taiwan but totally worth it……. pic.twitter.com/f6lMaFlVDk — Austin H. Wang (@wearytolove) July 23, 2021

內華達大學拉斯維加斯分校（University of Nevada Las Vegas）政治學系助理教授Austin H. Wang也在推特貼文說，「儘管價格比在台灣高出五倍，但真的非常值得。」許多在美台人也紛紛轉推表示，「美國價就是讓我在家煮飯的原因呀」、「真的好想念台灣早餐」、「菜單設計也好台灣」。也有在台美人看到後，反而跑到自家巷口買了一份早餐嘗鮮，「這讓我更愛台灣啦！」

批踢踢網友也討論起美而美的經典特色，「老闆娘要叫帥哥」、「阿姨的打招呼才是本體」、「不會烙賽的大冰奶我可是不喝的喔」。至於價格部分，待在美國的網友也指出，「非常矽谷價」、「喊貴的絕對沒到過美國」、「這在矽谷旁邊物價本來就超高」。

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