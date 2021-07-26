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東奧最感人1幕！敘利亞兄弟「代表母國、難民隊」一見面激動相擁

▲▼敘利亞運動員兄弟在開幕式上相擁。（圖／翻攝Twitter@LouayKhraish）

▲敘利亞運動員兄弟在開幕式上相擁。（圖／翻攝Twitter@LouayKhraish）

記者吳美依／綜合報導

來自敘利亞阿勒坡（Aleppo）的運動員兄弟穆罕默德（Mohamad Maso）和亞拉（Alaa Masso）23日在東奧開幕式上相見，立刻激動擁抱彼此。他們目前一起居住在德國，但分別代表敘利亞國家隊及難民隊出賽；儘管因戰火被迫遠離家鄉，卻仍在體壇發光發熱，令人動容。

《法新社》報導，兄弟倆從小受父親的體育栽培，但敘利亞2011年爆發內戰後，訓練與運動員生涯被迫中斷，於是在2015年離開父母與親友，前往德國居住發展，重拾熱愛的運動。兄弟倆目前不僅住在一起，也一同抵達東京，在本屆奧運中，28歲哥哥穆罕默德出賽鐵人三項，21歲弟弟亞拉參加游泳競賽。

起初，部分報導與社群媒體誤傳，稱兄弟倆因內戰分離多年，終於因奧運相見，照片在網路上引發轟動。但是，敘利亞運動協會公關經理阿爾印地（Safwan al-Hindi）澄清，「（擁抱）是兄弟間很自然的動作，但一些媒體和社群用戶把故事帶往另一個方向」。他透露，亞拉同時受到2隊歡迎，但最終選擇代表難民隊出賽。

亞拉本月稍早受訪時說，游泳協助自己面對母國的衝突與戰火，「多虧這項運動，我才能讓自己從負面情緒中解脫，並在訓練中獲得個人生活的信心。因為我越努力練習，就會變得更好，而這就是我努力打造的生活基礎，保持積極、富有創造力與健康」。

難民隊裡還有另外幾名敘利亞運動員，例如曾參加2016年里約奧運的游泳選手馬蒂妮（Yusra Mardini），而敘利亞隊自1948年倫敦奧運以來一共獲得3面獎牌，包括7項全能運動員舒亞（Ghada Shouaa）在1996年在亞特蘭大奧運奪下的1面金牌。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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