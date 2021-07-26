垃圾狂堆他家門！鄰居丟上癮「機車進化到貨車」　屋主氣炸

▲家門外被狂丟垃圾，原PO氣炸：「下次再來，我提前泡壺茶等你」。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆料公社」表示，他家的門口日前莫名出現垃圾，調閱監視器後發現是鄰居丟的，他原本希望用溝通的方式，要求對方不要再亂丟垃圾，不料鄰居反而變本加厲，氣得他決定把影片拿去環保局投訴。照片曝光後引發網友熱議，有人說「從機車進化到貨車，好扯」。

原PO在臉書「爆料公社」貼出監視器畫面截圖，一名雙載騎士21日在他的家門口丟棄垃圾，25日又再次到他家門口丟垃圾，另一張照片則是不同的人23日駕駛貨車，停在他家門口直接卸貨垃圾，接著在大搖大擺的離開現場，仿佛他的家門口是垃圾集中場一般，讓他真的非常生氣。

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▲原PO家的大門外被狂丟垃圾。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO說，他的家門口已經不是第一次被丟垃圾，有些一看就知道是附近的鄰居，他原本選擇用溝通的方式解決，但現在真的被丟到火大了，「這一次我會檢舉，當防疫補貼加減賺」、「我真的不認識你們，不要來了還要帶「等路（伴手禮）」來，下次再來，我提前泡壺茶等你，請你吃茶葉渣好嗎」。

照片曝光後引發網友熱議，有人說「從機車進化到貨車，好扯」、「怎麼會有人覺得，那裡是可以丟垃圾的地方，真厲害的腦子」、「有人開頭，就有腦包跟著丟，一起檢舉啦」、「不檢舉真對不起自己，自家門口被外人這樣糟蹋」、「拜託原PO檢舉了，先替國庫謝謝你」。

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