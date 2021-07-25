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差41歲！東奧桌球女單17歲南韓小將打敗58歲「桌球阿嬤」倪夏蓮

▲▼東京奧運桌球女子單打盧森堡選手倪夏蓮。（圖／路透）

▲倪夏蓮已是第五度參加奧運。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

盧森堡女子桌球運動員倪夏蓮以58歲的高齡第五次出戰奧運，她原本為中國人，並於16歲入選國家隊，不過婚後就與教練丈夫一同定居盧森堡。她25日代表盧森堡隊對上年僅17歲的南韓小將申裕斌，可惜最終仍以4比3，輸給對方。不過這場相差41歲的競爭也引發關注。

東京奧運桌球比賽25日迎來第二天的賽事，在女子單打第二輪比賽中，盧森堡的倪夏蓮對上來自南韓的申裕斌。2004年出生的申裕斌與1963年出生、58歲的倪夏蓮相差整整41歲，也讓這場比賽格外引人關注。儘管倪夏蓮以華麗的進攻一度讓比分來到2-1，但最後仍在申裕斌發起的直球中出現失誤。申裕斌最終以4-3戰勝58歲的桌球阿嬤，順利晉級第三輪。

▲▼東京奧運南韓桌球選手申裕斌。（圖／路透）

▲申裕斌打敗倪夏蓮，順利晉級第三輪。（圖／路透）

出生於上海的倪夏蓮是本屆奧運最年長的運動員之一，16歲入選中國國家女子桌球隊，還曾得過世錦賽混和雙打冠軍，世界排名最高曾經來到第六名。她曾參加2000年的雪梨奧運、2008年北京奧運、2012年倫敦奧運、2016年里約奧運，而這次則是第五度參加奧運。

倪夏蓮與丈夫結婚後，1991年定居盧森堡，並歸化為盧森堡國民，她同時加入盧森堡國家隊成為重要主力。事實上，倪夏蓮在里約奧運時，更曾擔任盧森堡國家隊開幕式進場的掌旗官，由此可見她在當地體壇的重要地位。

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