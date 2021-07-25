大馬游泳鮮肉東奧爆紅！IG私照炸滿「惹火肌肌」　迷妹們全嗨了

▲沈威勝私照曝光，讓迷妹們嗨了。（圖／翻攝自IG，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞24歲泳將沈威勝（Welson Sim）23日晚間來到東奧開幕式現場，儘管當時他戴著口罩，但一雙大眼及濃密眉毛頓時吸引許多人的目光，讓許多大陸迷妹們為之瘋狂。現在他的IG照也被翻出，吸引越來越多人注意，更有人說他長得像南韓演員金秀賢及大陸演員劉昊然。

綜合星洲網等媒體報導，在23日東奧開幕儀式上，馬來西亞代表隊由羽球美女國手吳柳瑩、射箭好手凱魯共同擔任掌旗官。期間，轉播畫面給了沈威勝一個特寫鏡頭，這也讓戴著口罩的他頓時成為外界關注焦點。

許多網友在微博上說，「（沈威勝是）馬來西亞隊驚鴻一瞥的口罩帥哥」、「一晃而過的鏡頭，我驚艷了」、「一分鐘內，我要這單眼皮帥哥的所有資料」。

▲沈威勝擁有「大馬飛魚」的稱號。（圖／翻攝自IG）

目前沈威勝的個人照片都已被肉搜出來，隨著正面照曝光，引起更多人注意；更有人形容，沈威勝長得像南韓演員金秀賢及大陸演員劉昊然。

事實上，沈威勝來自馬來西亞砂拉越州，10歲開始接觸游泳，儘管起初只是為了改善氣喘強身健體，但他的表現相當亮眼，如今已是馬來西亞100、200、400、800公尺4項自由式全國紀錄保持人，曾代表國家出戰2016年與2020年夏季奧運會。

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