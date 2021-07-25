南韓連19天增破千例　文在寅：非首都圈26日起升級第3級警戒

▲南韓25日新增1487例確診。（圖／達志影像）

記者詹雅婷／編譯

南韓確診個案連續19天破千例，25日再添1487例染疫個案、5人死亡，全境累計18萬8848人感染新冠肺炎。令人擔憂的是，非首都圈的社區感染個案仍須高不下，如今佔比逼近40%，南韓總統文在寅25日宣布，26日起上調非首都圈防疫響應至第3級。

韓聯社報導，南韓疫情已在全境擴散，在25日新增的1487例當中，有1422例屬於社區感染，其中首都圈有876例（約61.6%）、非首都圈有546例（約38.4%），其餘65例為境外移入個案。儘管上述個案數量已24日少了142例，但仍創下周末新高紀錄。

南韓總統文在寅25日坦言，如今非首都圈的疫情擴散趨勢令人擔憂，宣布自26日起，上調非首都圈防疫響應至第3級。官員表示，此舉意在阻止病毒在暑假期間迅速傳播。

▲南韓總統文在寅。（圖／達志影像／美聯社）

依據第3級防疫響應規定，私人聚會人數上限為4人，禁止50人以上的團體聚會，餐廳、咖啡館、卡拉OK等場所可以營業至晚間10時。

至於首爾首都圈，目前當地實施的最高級別防疫措施確定延至8月8日。第4級防疫響應規定，傍晚6時以後的聚會人數上限為2人，禁止1人示威之外的集會遊行等活動，餐館、咖啡廳可以營業至晚上10時，其餘娛樂場所必須遵守指定營業時間。

►南韓國會通過第5次紓困！88%民眾「每人領25萬韓元」 下月中發放

►降級勿大意！南韓第4波壓不下「Delta飆升10倍」 4級警戒延長2周

►南韓主播介紹東奧「台灣選手進場」 國名打上：台灣、半導體發達

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

「3合1點心機」超殺價來了！鬆餅、三明治在家輕鬆做