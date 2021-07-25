奧運選手「名叫魯蛇」排球鮮肉爆紅！首戰輸給俄國　反而瘋狂吸粉

▲阿根廷排球隊選手奧斯丁．羅瑟（中）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

2020東京奧運23日正式拉開序幕，來自世界各地的選手在運動場上發光發熱，而阿根廷排球隊員奧斯丁．羅瑟（Agustín Loser）因姓氏與英文「輸家」（Loser）相同，引發網友熱議。雖然他與隊員24日首場比賽就輸給俄羅斯奧委會（ROC），卻仍憑藉精湛球技和陽光外表，吸引無數海內外粉絲。

Anything but a loser. Agustin Loser and his pals 1 set up on the team formerly known as Russia in their opening volleyball game. pic.twitter.com/GZPYl8yFGG — tariq panja (@tariqpanja) July 24, 2021

羅瑟年僅23歲、身高198公分，是阿根廷排球球壇的明日之星，他24日上場後，球衣背後的名字吸引各界網友注意，「他絕對不是魯蛇！」、「上呀！羅瑟！」、「為羅瑟和阿根廷隊感到驕傲」、「這是我好久一段時間以來看過最精采的比賽」、「羅瑟的進攻、防守和反擊都很出色」。

羅瑟稍早受訪時表示，他非常享受全球頂尖運動員齊聚一堂的感受，只可惜無法親臨現場觀賽。羅瑟也表示，自己能夠代表阿根廷參加奧運，真的非常幸運，「我一開始打排球時，根本沒有想到這些，一切都發生的太快了」。他坦言目前只想「活在當下」，在運動員職涯中不斷為自己設定新目標，繼續努力。

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