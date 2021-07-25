看不懂東奧開幕式成中國熱議話題　台灣也被波及

▲中國隊現身東京奧運開幕式。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

東京奧運23日正式開幕，中國大批網友稱看不懂開幕式表演，部分反映疫情下運動員處境、悼念疫情死者的橋段甚至被酸「充斥陰間氣息」。相關的話題在微博上有近億次的閱讀量。

此外，開幕式中日本NHK以台灣稱呼中華隊、美國NBC引用的中國地圖不含台灣，也都成開幕式的「罪狀」。

東京奧運正式開幕後，除了關注運動員的表現外，中國網友不忘熱烈討論東奧開幕式上的各項表演橋段。在微博上，標記為「東京奧運會開幕式迷惑行為」的話題有近億次的閱讀量。

根據德國之聲報導，這些來自中國網友的批評不乏「東京奧運會開幕式上有哪些讓人看不懂的細節」、「東京奧運會開幕式，史上最慘奧運會」等等，甚至將開幕式稱為「開墓式」，並稱「藝術可以接地氣，但請不要接地府」。

據報導，中國網友點名陰間氣息濃厚的橋段包含，「反映疫情之下運動員處境艱難」、「悼念因疫情失去生命的人們」的舞蹈。

然而報導分析，這些表演顯示這次東京奧運的開幕式嘗試建構人文關懷，不但安排了為全世界的COVID-19 死者默哀，並將與病毒對抗的心理歷程形象化，用肢體語言和舞台效果表現出人們在面對病毒侵襲時的「脆弱和堅強」、「悲觀與樂觀」、「絕望與希望」。

在中國網友群起攻之的情形下，也有人發現部分討論引用的資料、圖片並非來自於本屆奧運開幕式，因此投入「事實查核」工作，釐清在社群平台上的錯誤資訊。

中國問答社群平台上，有用戶發起「被誤解的奧運會開幕式，被營銷號掌控的互聯網情緒」一文，除了整理部分被移花接木成東京奧運開幕式的表演橋段，並說明出處外，也點出許多網友或許根本就沒有看開幕式，僅僅藉由營銷號（以行銷為目的的資訊發布帳號）提供的資訊，並沒有經過更多的思考，根據評論的風向就形成了對開幕式的印象。

然而這樣的「澄清」與「批評」顯然不被接受，這篇文章下又遭大量的中國網友洗版、攻擊。

除了開幕式的節目外，在選手進場的安排，也引起中國輿論不滿。包含日本NHK以台灣稱呼中華隊、美國全國廣播公司（NBC）介紹中國隊入場時使用的中國地圖未包含台灣，都成罪狀。

除了中共官媒環球時報直指這是日本故意「做手腳」，呼籲中方應與NHK交涉，中國駐紐約總領館在24日以「駐紐約總領館發言人」名義發出聲明，稱NBC的行為影響十分惡劣，傷害了中國人民的尊嚴和情感。

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