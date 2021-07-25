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盤點最有錢奧運選手！馬術好手擁395億　梅西、費德勒都比不上她

▲▼卡斯柏札克（Anna Kasprzak）。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡斯柏札克（Anna Kasprzak）身家達到10億英鎊（約台幣395億元）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

奧運是全世界頂尖運動好手一生嚮往殿堂，幾乎沒有人是為了豐厚的獎金而參加奧運，但在奧運賽事中展露頭角的人，幾乎都能夠靠著後續的廣告代言等活動賺入大把鈔票。英國《每日星報》就盤點了曾經參與奧運的前10大最富有選手，當然，有些人並不是靠著運動而致富。

堤里亞克（Ion Tiriac）

羅馬尼亞首富兼網壇老將堤里亞克，身價高達12億英鎊（約台幣474億元），他曾在1964年以冰球選手身分代表參加奧地利冬季奧運，接著轉打網球後，在1970年獲得法網雙打冠軍。現年82歲的堤里亞克是網球馬德里大師賽（Masters de Madrid）的賽事總監之一。

▲▼羅馬尼亞首富兼網壇老將堤里亞克（Ion Tiriac）。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅馬尼亞首富兼網壇老將堤里亞克（Ion Tiriac）。（圖／達志影像／美聯社）

卡斯柏札克（Anna Kasprzak）

現年31歲的卡斯柏札克是丹麥馬術好手，曾參加過兩屆奧運，個人最佳成績是拿下2012年倫敦奧運馬術盛裝舞步賽團體第4名。她的財富實際上並非來自運動成績，而是來自於她的祖父，丹麥鞋履品牌ECCO創辦人圖斯堡（Karl Toosbuy）留下的股權和繼承權，這筆財富讓她的身家達到10億英鎊（約台幣395億元）。

梅威瑟（Floyd Mayweather）

現年44歲的美國「炫富拳王」梅威瑟擁有五個世界冠軍，也是當代的超級拳王之一，但他人生最大的遺憾就是在他在19歲時，在1996年的亞特蘭大奧運羽量級比賽中，輸給了保加利亞選手陶多洛夫（Serafim Todorov），無緣決賽直接領了銅牌。梅威瑟在此戰過後轉為職業拳手，至今保持50戰全勝的傲人戰績。

▲▼ 「梅威瑟（Floyd Mayweather）VS 麥葛雷格（Conor McGregor）」（圖／路透社）

▲美國「炫富拳王」梅威瑟。（圖／路透社）

目前身家高達8.71億英鎊（約台幣344億元）的他，仍持續靠著各種活動努力吸金，甚至和網紅保羅（Logan Paul）舉辦了一場拳擊賽，光是「表演」了8回合比賽，就讓他進帳至少5000萬美元（約新台幣13億元）。

梅西（Lionel Messi）

「球王」梅西在2008年帶領阿根廷拿下2008年北京奧運金牌，遠近馳名的他目前共獲得6座金球獎、6次世界足球先生及6座歐洲金靴獎，3項均為世界紀錄。身家高達4.36億英鎊（約台172億元）的他，近來睽違16年終於再次奪下個人國家隊首冠，在本屆美洲盃率阿根廷登頂。

▲▼ 美洲盃，梅西(Lionel Messi) 。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷「球王」梅西。（圖／達志影像／美聯社）

費德勒（Roger Federer）

身價達3.27億英鎊（約台幣129億元）的瑞士網球名將費德勒，曾在2008年北京奧運奪下雙打冠軍、2012年倫敦奧運贏得單打銀牌，原本球迷期待他能在東京奧運再次奪牌，但他7月中宣布，由於膝傷在草地球場賽季復發，所以選擇退出本屆奧運。

▲▼ 溫網，費德勒（Roger Federer） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞士網球名將費德勒。（圖／達志影像／美聯社）

小威廉絲（Serena Williams）

美國女子網球名將小威廉絲與姊姊大威廉絲（Venus）是史上擁有最佳奧運出賽紀錄選手，兩人都拿過1面單打金牌與3面雙打金牌。身價達1.63億英鎊（約台幣64億元）的她6月底時宣布，不會參加本屆東京奧運。

▲小威廉絲（Serena Williams）。（圖／達志影像／美聯社）

▲小威廉絲（Serena Williams）。（圖／達志影像／美聯社）

凱瑟琳詹納（Caitlyn Jenner）

布魯斯詹納（Bruce Jenner）曾在1976年蒙特婁奧運刷新十項全能的世界紀錄摘金，成為美國家喻戶曉的體壇明星，但一直深受性別認同所苦的她，終於決定在2015年以65歲年紀宣佈出櫃，以凱瑟琳詹納的名稱成為跨性別女性，還登上知名雜誌《浮華世界》封面，被譽為「世界上最知名的公開變性者」，現在身家為7200萬英鎊（約台幣28億元）

▲▼ 1976年蒙特婁奧運男子十項全能金牌布魯斯詹納（Bruce Jenner），現為知名變性藝人凱瑟琳詹納（Caitlyn Jenner） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲1976年奧運男子十項全能金牌布魯斯詹納，現為變性藝人凱瑟琳詹納。（圖／達志影像／美聯社）

博爾特（Usain Bolt）

「牙買加閃電」博爾特至今保持男子100公尺和200公尺世界紀錄，並擁有8面奧運金牌。身家為6500萬英鎊（約台幣26億元）的他，更在2012年倫敦奧運以9秒63成績締造奧運百米紀錄，而在2008年北京奧運以19秒30締造200公尺奧運紀錄。

▲▼ 牙買加Usain Bolt （圖／達志影像／美聯社）

▲「牙買加閃電」博爾特至今保持男子100公尺和200公尺世界紀錄。 （圖／達志影像／美聯社）

菲爾普斯（Michael Phelps）

美國「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）被認為是美國史上最偉大的游泳選手，他也以28面獎牌的紀錄，成為史上獲得最多奧運獎牌的運動員，其中包含23面金牌。不過，游泳所獲得的獎金，僅是他個人收入的一小部分，他跟各大廠牌簽下的廣告合約，才是他的主要收入來源，目前他的身家約為5800萬英鎊（約台幣23億元）。

美國游泳名將菲爾普斯Michael Phelps(達志影像)

▲菲爾普斯以28面獎牌的紀錄，成為史上獲得最多奧運獎牌的運動員。 （圖／達志影像／美聯社）

懷特（Shaun White)

美國「單板滑雪之神」懷特是三屆冬奧單板滑雪男子U型池金牌得主，同時也創下擁有最多冬奧會單板滑雪金牌的紀錄。現在身家約為4300萬英鎊（約台幣17億元）的他，主要收入也是來自各種廣告代言。

▲單板滑雪選手Shaun White（圖／達志影像／美聯社）

▲美國「單板滑雪之神」懷特。（圖／達志影像／美聯社）

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