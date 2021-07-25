杜特蒂「親中賭局」輸了！　分析曝：菲律賓將重回美國懷抱

▲中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見菲律賓總統杜特蒂。（圖／翻攝自《新華社》）

記者張方瑀／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）從2016年上任以來，一直都是採取親中政策，包含積極參與一帶一路政策等，但專家分析指出，近來由於南海爭議不斷，菲律賓也沒有從中國取得任何好處，因此決定重新擁抱美國。

根據《美國之音》報導，美國蘭德公司（Rand Corporation）高級研究員格羅斯曼（Derek Grossman）指出，杜特蒂上任後的政策為「再見華府，你好北京」，其目的除了吸引中國的基礎設施投資外，更是期待中國逐漸軟化在南海的行動。

杜特蒂在任期間多次訪中，也積極參與「一帶一路」計畫，希望中菲雙方可以共建一帶一路，加強彼此在各領域的合作，但至今卻一無所獲。格羅斯曼指出，菲國希望能擱置主權爭端，和中國聯合勘探開採南海自然資源，這也沒有發生，且雙方在南海的爭端持續加劇。

哈德遜研究所高級研究員哈卡尼（Husain Haqqani）認為，杜特蒂卻在此局賭輸了，隨著中國在南海的野心不斷升級，杜特蒂從北京得到支持的可能性渺茫，加上明年菲律賓即將進行大選，所以杜特蒂正在轉向美國。

杜特蒂先前多次喊話，揚言終止與美國的《訪問部隊協議》（VFA），但菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）21日公開表示，協議不會終止，只會增加一些執行附錄。格羅斯曼說，杜特蒂的態度證明了「菲律賓除了美國沒有任何人可以依靠，因為中國對菲律賓構成了生死攸關的威脅。」

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