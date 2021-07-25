輸給中華隊！美國東奧首日獎牌掛零　49年來第一次

▲美國女將塔克（Mary Tucker），她在女子10公尺空氣步槍項目拿下第6名。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

中華隊東京奧運第一天（24日）靠著楊勇緯在柔道項目搶下一面銀牌，當日獎牌榜暫列全球第12。但就在同一天，美國隊並未搶下任何一面金、銀、銅牌，創下自1972年慕尼黑奧運以來第一次首日賽事獎牌掛零。

綜合CNN、雅虎新聞報導，在東奧首日的7個項目中，美國隊只參加5項賽事，其中有機會奪牌的項目為男子擊劍與女子10公尺空氣步槍。

但美國女將塔克（Mary Tucker）在女子10公尺空氣步槍項目只拿下第6名，擊劍選手德修茲（Eli Dershwitz）止步16強。另在射箭混雙首輪當中，選手埃利森（Brady Ellison）與隊友布朗（Mackenzie Brown）輸給印尼，在男子自行車公路賽事，選手麥克諾提（Brandon McNulty）只獲得第6名的成績。

▲東奧首日，擊劍選手德修茲（Eli Dershwitz）止步16強。（圖／路透）

分析指出，美國隊特別擅長游泳、田徑、體操、籃球等項目，但首日賽事並沒有這些項目。

另方面，依據美國康卡斯特公司旗下美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）公布的數據，NBC轉播的東京奧運開幕式總計約1670萬人觀看，創下美國33年以來電視收視率新低。

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