水上芭蕾「高跟鞋+網襪」唯美畫面曝光！　俄前選手V字劈腿超火辣

▲瑪庫申科展現水中v字劈腿。（圖／翻攝自TikTok／kristimakush95）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯花式游泳（水上芭蕾）代表隊長期「壟斷」奧運金牌榜，而這些國家級選手退役後，仍舊能以高超技術吸引民眾目光。俄羅斯一名前花式游泳選手就在TikTok貼出自己穿著高跟鞋、性感網襪，在泳池中展現驚人舞姿的影片，精湛的技術和技巧讓她迅速竄紅，擁有百萬粉絲支持。

▲瑪庫申科在水中翩翩起舞。（圖／翻攝自TikTok／kristimakush95）



現年26歲的瑪庫申科（Kristina Makushenko）曾經隨著俄羅斯國家隊參加各大花式游泳比賽，並在2011年的歐洲青少年錦標賽拿下兩面金牌。前幾年退役後，她仍常常在社群網站上貼出自己練習花式游泳的樣子，驚人的技術和技巧也讓她擁有百萬粉絲追蹤。

▲瑪庫申科現在定居佛羅里達州擔任花式游泳教練。（圖／翻攝自IG／kristimakusha）



在一支點擊超過500萬次的影片中，瑪庫申科穿著極細高跟鞋和網襪，搭配加拿大情歌王子麥可布雷（Michael Bublé）的《Feeling Good》在水面下翩翩起舞。她在水裡踩著高跟鞋，不斷做出倒立、後空翻、劈腿、甚至是在水裡把「水面」當成伸展台在走。

▲瑪庫申科不吝展現超長美腿。（圖／翻攝自TikTok／ kristimakush95）



網友們也紛紛在影片下留言表示，「我真的太崇拜你了」、「我以前也練過花式游泳，這真的非常困難」。有網友說「我穿高跟鞋連在陸地上都走不好，你真的太強了」，瑪庫申科也幽默回應，「相信我，我也一樣，我只有在水裡走得好。」

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