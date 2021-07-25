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現實版絕命終結站！飛天設施失控互撞「金屬片噴飛」孩滿身血嚇壞

▲▼ 英國北愛爾蘭一間遊樂場24日發生事故 。（圖／翻攝自臉書）

▲飛天鞦韆啟動後的上升高度僅約2公尺，據稱這沒有達到原本應該要有的高度。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國北愛爾蘭一間遊樂場24日發生事故，遊樂設施「飛天鞦韆」啟動後沒多久就失控，原本應該保持一定安全距離的各個座位開始互相碰撞，隨著高度上升，更是直接撞擊設施外側的燈及看板，現場尖叫聲連連。現已知這起意外造成至少3名兒童在內的6人送醫，外傳孩子們身上沾滿血跡。

綜合BBC、太陽報等英媒報導，事發於當日傍晚6時許，當時飛天鞦韆無預警發生狀況，設施啟動後，上升的高度僅約2公尺，據稱這沒有達到原本應該要有的高度。隨著設施擺動旋轉幅度越來越大，每個人乘坐的座位開始失控相互碰撞。

Omg in planet fun getting on all the rides and the swings all started hit in two each other wack off the post kids screaming mum's screaming I only caught tail end on camera this is second ride today park getting closed ambulance all on way thank God me and summer went on it earlier whole park is now getting evacuated poor kids

Carly Barnes 發佈於 2021年7月24日 星期六

隨著碰撞事故發生，部分金屬碎片當場噴飛。當時正在遊樂設施上的29歲男子托納（Lee Toner）透露，除了搭乘遊樂設施的人相互碰撞之外，也撞擊到外側看板和燈。

23歲目擊者凱西弗萊明（Cassie Flemming）透露，當時她才剛搭完飛天鞦韆下來，沒想到設施再次啟動後卻發生意外，現場頓時尖叫聲連連，所有人都嚇壞，且當時搭乘設施的人有許多孩子，最小的可能只有6、7歲，有的孩子腿部流了很多血、有的人脖子扭傷，還有個年輕女性恐慌症發作，「這絕對是我這輩子經歷過最恐怖的一件事。」

事發後，緊急救援人員趕抵現場進行後續處置，至少6人受傷，分別被送往當地3間醫院接受治療，所幸均無生命危險。遊樂場則表示，事發後已緊急關閉園區，所有已售出的門票將退費。

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