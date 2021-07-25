她公園散步遭「百隻老鼠」飛撲啃咬！　四肢千瘡百孔、佈滿齒痕

▲婦人在公園散步時遭百隻老鼠攻擊啃咬 。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

英國倫敦西部一名婦人在一處郊區公園散步時，突然有一群老鼠從草叢竄出，直接朝著她撲來，近百隻老鼠瘋狂在她身上啃咬，造成婦人四肢被咬到滿是齒痕。

根據《My London》報導，現年43歲的特里夫托（Susan Treftub）19日晚間9時許在諾斯菲爾德（Northfields）的布隆丁公園（Blondin Park）散步時，突然看到遠方草叢出現像海浪般的起伏，接著突然有一大群老鼠竄出，直接向她衝來。

「牠們爬到我的腿上，我想辦法把牠們踢掉，天快黑了，所以我很難看清楚牠們到底從哪來。」特里夫托回憶表示，「我從沒一次見過這麼多動物，我認為肯定有100多隻，我覺得我快要吐了，牠們咬著我的腳，試圖爬到我的身上。」

特里夫托的腳跟手臂都被老鼠啃到瘀青、千瘡百孔佈滿齒痕，但其他地方並無大礙。她也說，這是第一次在公園裡看到這麼多老鼠，「我真的會擔心，如果我是有孩子的人，如果是一個孩子的話，可能會造成傷害。」

遭到攻擊後，特里夫托對於回到公園有點緊張，甚至懷疑這是不是一場惡作劇。伊令倫敦自治市議會呼籲，民眾不要在公園內隨意亂丟垃圾，「同樣重要的是，不要隨意餵食公園內的鴿子、鴨子和松鼠等動物，因為這些也會容易吸引來找食物的老鼠。」

Rats 'were nibbling on her feet and trying to run up her body' 由 My West London 發佈於 2021年7月24日 星期六

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