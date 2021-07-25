　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰國疫苗產能太低　AZ藥廠在全球找貨源…提供給東南亞各國

▲▼馬來西亞一名33歲男子接種AZ疫苗後，隔天突然昏倒猝死。（圖／路透社）

▲醫護人員正準備替接種者施打AZ疫苗。（圖／路透社）

記者王致凱／綜合報導

阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）公司24日表示，目前正在供應鏈內搜尋更多貨源，為東南亞地區提供更多的Covid-19疫苗。由於先前泰國AZ疫苗代工廠產能嚴重落後，加上東南亞各國正面臨新一波疫情爆發，導致質疑聲音不斷。

根據法新社報導，根據AZ藥廠與泰國政府達成的協議，將在泰國生產1.8億劑AZ新冠疫苗，其中三分之一供應泰國國內使用，其餘則出口至鄰近東南亞國家。AZ藥廠泰國子公司總經理提格（James Teague）稱，到7月底以前，AZ藥廠將為泰國提供1130萬劑疫苗。

如今泰國正面臨嚴重的新冠疫苗爆發，但AZ疫苗卻尚未交貨，提格在公開信中表示，AZ藥廠會盡快完成疫苗交付，也會在全球製造供應鏈的20多座疫苗廠中尋找貨源，為泰國和其他東南亞國家提供更多疫苗。提格補充說，Covid-19疫苗的全球供應緊張，加上原料短缺，因此很難提出具體時間表。

AZ疫苗在泰國的代工藥廠為暹羅生物科技（Siam Bioscience），為泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼等9個國家生產疫苗，其中也包括台灣。該公司的擁有人為泰王瓦吉拉隆功本人，且這是該公司第一次生產疫苗。暹羅生物科技沒有對疫苗產能落後問題發表任何回應。

然而，由於泰國正爆發新一波疫情，泰國政府不得不改變策略，改從中國進口數百萬劑疫苗因應。另一方面，泰國民眾的不滿也逐漸升高，但多數泰人避免公開談論疫苗話題，避免涉犯「冒犯君主罪」，嚴重可能面臨3年至15年的監禁。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！
即／體操男團無緣決賽　林育信：回國辭去總教練

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

菅義偉馬克宏午餐會　實現「印太自由開放」獲共識

泰國疫苗產能太低　AZ藥廠在全球找貨源…提供給東南亞各國

Delta疫情延燒加上天災來襲　全球供應鏈「面臨崩潰」

邁阿密大樓倒塌滿1個月…確認至少97人死亡　救難隊任務告終

海地總統葬禮「驚傳槍響」！支持者與警爆衝突　美代表團急返國

雪梨封城第4周…3500人「反防疫」上街示威　至少57人被捕

鄰居寫紙條提醒「浴室加裝1設計」　辣妹羞爆崩潰：搬來1年了

美國加購2億劑輝瑞！　含6500萬劑「12歲以下兒童用」疫苗

哈利王子出書「簽約金破11億」　第2本在女王駕崩後才出版

超自然美顏面膜！女網紅示範「尿液抹臉」去痘美白　粉絲嘔：噁爆

姚元浩：恭喜江宏傑離婚..陳漢典：喝多少了XD　逼問周予天「有沒有偷接吻」全笑歪

高雄鳳山女子觸電身亡原因曝！　市府工務局追責「2年前承包商」

河南鄭州暴雨！飼主揹阿金逃命 「怕狗狗弄濕」揹著牠走過泥水　

孟加拉小牛申請世界最矮紀錄！身高「僅50公分」成農場大明星

戴資穎東奧羽球首戰連拿11分！ 橫掃瑞士...25分鐘愜意第一勝

高雄女路過積水觸電！搶命4天亡　哥悲求真相：至少告訴我怎麼發生

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

名車下橋一路衝「失控逆撞5車」　事發畫面曝！被撞駕駛受驚大叫

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

老街古早味街頭小吃「手工涼糕」切開五彩繽紛消暑零嘴超療癒！

菅義偉馬克宏午餐會　實現「印太自由開放」獲共識

泰國疫苗產能太低　AZ藥廠在全球找貨源…提供給東南亞各國

Delta疫情延燒加上天災來襲　全球供應鏈「面臨崩潰」

邁阿密大樓倒塌滿1個月…確認至少97人死亡　救難隊任務告終

海地總統葬禮「驚傳槍響」！支持者與警爆衝突　美代表團急返國

雪梨封城第4周…3500人「反防疫」上街示威　至少57人被捕

鄰居寫紙條提醒「浴室加裝1設計」　辣妹羞爆崩潰：搬來1年了

美國加購2億劑輝瑞！　含6500萬劑「12歲以下兒童用」疫苗

哈利王子出書「簽約金破11億」　第2本在女王駕崩後才出版

超自然美顏面膜！女網紅示範「尿液抹臉」去痘美白　粉絲嘔：噁爆

日文老師跪地炸出「白嫩豪乳」！穿小可愛真理褲做家事⋯網暴動了

楊勇緯結婚了嗎？東奧奪銀不到8hrs…日網為他開「八卦維基百科」

美國男籃「五環」前合照帥爆　杜蘭特遇狂粉是比利時女籃國手

菅義偉馬克宏午餐會　實現「印太自由開放」獲共識

東奧場上驚見蔡阿嘎？　他笑認「偷代表出賽1項目」：幫我加油喔

盧彥勳巧遇前英國球王莫瑞　「燦笑換奧運徵章」難忘08年交手

三灣40公尺天坑「連續崩塌」！住戶聽巨響嚇壞撤離：不敢回家睡了

727降回二級「墾丁復活倒數」！有條件開放熱門沙灘、水域活動　

泰國疫苗產能太低　AZ藥廠在全球找貨源…提供給東南亞各國

東奧體操男團合照有洋蔥！　帶受傷隊友拼到最後一刻

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

國際熱門新聞

奧運最養眼　萬惡計分板讓鮮肉秒全裸

鄰居寫紙條提醒！辣妹一看羞爆崩潰

南韓主播介紹東奧「台灣選手進場」

美國醫療機構出現「超級真菌」傳播

人類遭猩猩攻擊　撕臉、咬斷生殖器

Delta病毒「傳播超快」2關鍵曝光

佛州大樓倒塌97死　搜救任務告終

塔利班報復　阿富汗口譯員遭斬手

泰國產能低　AZ全球調貨供東南亞

疫情加上天災　全球供應鏈快崩潰

新變種病毒！起源哥倫比亞擴散26國

女網紅示範「尿液抹臉」當面膜　粉絲乾嘔

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

泰疫情慘重　曼谷焚屍亭燒爆垮了

更多熱門

相關新聞

女網紅示範「尿液抹臉」當面膜　粉絲乾嘔

女網紅示範「尿液抹臉」當面膜　粉絲乾嘔

在「外貌至上主義」的現代社會中，人們不惜以偏激的方法來追求美貌。一名菲律賓的女網紅賽絲（Thess）就在她個人的Youtube頻道上向粉絲們分享去痘秘方。她表示，在睡前會先在臉上抹上一層自己的尿液當作面膜。對此，一名醫師駁斥為無稽之談，認為尿液恐怕造成皮膚感染其他細菌。

新北再通報AZ接種2死　92歲民眾1個月內陸續發燒

新北再通報AZ接種2死　92歲民眾1個月內陸續發燒

泰疫情慘重　曼谷焚屍亭燒爆垮了

泰疫情慘重　曼谷焚屍亭燒爆垮了

稱打AZ不被承認　美CDC打臉！台大醫：別再黑AZ

稱打AZ不被承認　美CDC打臉！台大醫：別再黑AZ

印尼月增百萬人染疫　9天萬人亡

印尼月增百萬人染疫　9天萬人亡

關鍵字：

AZ疫苗東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

體操無緣決賽　總教練林育信道歉

夫妻洗澡　她1習慣讓老公超崩潰

忍住不射更持久？最美博士「超銷魂手法」曝光

吳亦凡錄影途中牽走17歲女星　Angelababy解圍

戴資穎出賽「孩問Uber Eats怎可參加？」爸傻眼

奧運最養眼　萬惡計分板讓鮮肉秒全裸

楊勇緯太帥　日網暴動：喘不過氣

外送到「18億陶朱隱園」！同行驚曝餐點明細

詹家姊妹爆冷出局！他見負評傻眼

金牌戰犯規敗　楊勇緯解釋原因

《翻滾吧男孩》李智凱奧運進決賽

貓媽嘴叼喵寶寶　整坨塞給小主人

楊勇緯上《全明星》PK曹佑寧？製作單位親揭曉

「鬼門提早開」4生肖恐遇劫數

福原愛眼裡無台灣…復出東奧陸網樂：日文都會說

更多

最夯影音

更多
姚元浩：恭喜江宏傑離婚..陳漢典：喝多少了XD　逼問周予天「有沒有偷接吻」全笑歪

姚元浩：恭喜江宏傑離婚..陳漢典：喝多少了XD　逼問周予天「有沒有偷接吻」全笑歪
高雄鳳山女子觸電身亡原因曝！　市府工務局追責「2年前承包商」

高雄鳳山女子觸電身亡原因曝！　市府工務局追責「2年前承包商」

河南鄭州暴雨！飼主揹阿金逃命 「怕狗狗弄濕」揹著牠走過泥水　

河南鄭州暴雨！飼主揹阿金逃命 「怕狗狗弄濕」揹著牠走過泥水　

孟加拉小牛申請世界最矮紀錄！身高「僅50公分」成農場大明星

孟加拉小牛申請世界最矮紀錄！身高「僅50公分」成農場大明星

戴資穎東奧羽球首戰連拿11分！ 橫掃瑞士...25分鐘愜意第一勝

戴資穎東奧羽球首戰連拿11分！ 橫掃瑞士...25分鐘愜意第一勝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面