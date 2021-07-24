Delta疫情延燒加上天災來襲　全球供應鏈「面臨崩潰」

▲國際航運商會認為船員危機正衝擊全球供應鏈。（圖／業者提供）



文／中央社

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株疫情、中德遭逢洪患、南非重要港口成為網攻目標，種種因素造成全球供應鏈面臨崩潰，對原已脆弱的原物料、零組件和消費產品供應帶來威脅。

Delta變異株疫情重創亞洲部分地區，迫使許多國家切斷船員上岸管道，船長無法讓疲憊的船員下船，換另一批船員上來，10萬名左右船員受困海上，令人回想起2020年疫情正熾，各地封城的時候。

國際航運商會（International Chamber of Shipping）秘書長普萊頓（Guy Platten）告訴路透社：「我們這次不是面臨換一批船員的危機時刻，而是已身處危機中。全球供應鏈面臨危急時刻。」

全球貿易約9成仰賴海運，這波船員危機衝擊全球商品供應，從石油、鐵礦砂到食物和電子產品等，無一倖免。

與此同時，中國和德國這兩大經濟體相繼爆發致命水患，對尚未從首波疫情重創中復原的全球供應鏈來說，更是雪上加霜。

中國洪水造成內蒙古和山西等礦區的煤炭運輸受阻，正值電廠亟需燃煤應付夏季用電高峰之際。

德國陸路運輸則是大幅減緩。根據供應鏈追蹤平台FourKites，7月11日當週，也就是洪患開始爆發時，延遲出貨量和前週相比增加15%。

海碩集團（OEC Group）美國中西部行銷副總裁克雷恩（Nick Klein）表示，各公司忙著處理塞在亞洲和美國港口的貨物。

克雷恩表示：「恐怕要等到3月才處理得完了。」

供應鏈大亂重創美國和中國這世界兩大經濟火車頭，恐造成全球經濟減緩，商品和原物料價格上揚。美中兩國占全球經濟產出逾40%。

業界人士表示，全球各地港口正面臨數十年未見的大塞車。中國港口協會21日表示，貨運量能持續緊俏。「東南亞、印度和其他地區製造業受到疫情復燃影響，部分訂單轉向中國」。

南非開普敦、德班貨櫃港本週遭到網路攻擊，進一步衝擊港口貨運作業。

英國衛生單位官方應用軟體App通知數十萬接觸確診者的勞工自主隔離，迫使超市業者不得不跳出來警告恐有供應短缺之虞，部分加油站已經關閉。

英國超市業者冰島食品（Iceland Foods）總經理華克（Richard Walker）在推特上呼籲民眾不要恐慌性採購。他發文說：「我們要能供應店裡、把商品上架和運送食物。」

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