海地總統葬禮「驚傳槍響」！支持者與警爆衝突　美代表團急返國

▲海地總統摩依士（Jovonel Moïse）喪禮23日在海地角（Cap-Haitien）舉行。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台灣友邦海地總統摩依士（Jovonel Moïse）7日遭到暗殺身亡，根據當局調查顯示，共有約28人涉嫌此案，其中包括26名哥倫比亞人和2名海地裔美國人。摩依士的喪禮23日在家鄉海地角（Cap-Haitien）舉行，現場卻爆發有摩依士的支持者與警方爆發衝突，甚至還傳出槍響和催淚瓦斯氣味，導致聯合國官員和美國代表團提前離席。

根據《路透社》報導，摩依士的國葬在海地北部城市海地角舉行，現場聚集許多支持者，指控警察局長是這次事件的幫兇之一，因為他並未善盡保護之責，甚至有人在會場外焚燒輪胎並毀壞汽車阻塞道路，不僅傳出陣陣瓦斯味，還有目擊者稱聽到槍聲，就連附近的商店都遭到抗議民眾洗劫。

▲已故海地總統摩依士（Jovonel Moïse）。

對此，由美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）率領的美國代表團也因安全疑慮，提前離席，並比預期的時間還要早返國。白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）表示，摩依士葬禮外頭驚傳槍響，很擔憂海地的不安局勢，不過代表團「全數平安」。

報導指出，現場雖傳出槍響和瓦斯味，但並未有人員傷亡。海地第一夫人瑪婷（Martine Moise）在喪禮指出，戰爭還沒結束，一定會伸張正義，「血還會繼續流，今天是摩依士，明天會輪到誰？可能是他、可能是我、可能是我們。」

▲海地日前逮捕28名涉嫌暗殺總統摩依士的嫌疑犯 。（圖／達志影像／美聯社）

整起案件至今仍有許多謎團未解，包括外籍傭兵如何闖過總統宅邸的層層安全防護措施，也就是宅邸外至少3處警察檢查站，以及如何躲過宅邸內可能多達數十名安全人員，直接進入2樓臥室開槍。另個疑點則是，總統安全團隊無人受傷。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘