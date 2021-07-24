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鄰居寫紙條提醒「浴室加裝1設計」　辣妹羞爆崩潰：搬來1年了

▲洗澡,洗頭,沖頭,淋浴（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲英國一名26歲女子在鄰居提醒後才知，她洗澡時鄰居全都能夠透過窗戶看得一清二楚。（示意圖／達志示意圖）

記者吳美依／綜合報導

英國曼徹斯特的26歲女子莎拉（Sarah Yates）與表妹凱伊（Kay）同住，她們日前發現，鄰居在腳踏墊上留了一張匿名紙條，提醒浴室窗戶最好加裝百葉窗，因為2人每次洗澡時，大家「什麼都看得到」。莎拉表示，她與表妹已經搬來這裡1年多了，因此感覺更加尷尬與羞愧。

一位好心鄰居在紙條上寫道，「嗨！妳們必須在浴室裝上百葉窗，因為妳們洗澡時，大家什麼都看得到。我不想要敲門讓妳們尷尬。謝啦」。莎拉當時已經出門，第一時間聽見凱伊轉述此事時，只能在心裡不斷大喊「我的天啊」。

▲浴室（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲莎拉和凱伊的淋浴間旁邊有一面窗戶，但她們以為使用霧化玻璃就什麼也看不見。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

《太陽報》報導，莎拉和凱伊都以為，浴室窗戶使用磨砂玻璃後，遠遠看過來具有霧化效果，鄰居們頂多只能看見人體輪廓，她們甚至輪流站在庭院觀察過，才敢放心洗澡，「但我想，在周遭這3間房屋哩，其中一戶看過來時，肯定特別明顯」。

莎拉回憶，她剛搬來時還嫌浴室燈光不夠亮，親手加裝4盞燈，或許就是明亮光源導致2人洗澡都被看光，「它（燈光）讓一切都展現出來了，而且天黑時可能更明顯」。

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