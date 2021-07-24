　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

超自然美顏面膜！女網紅示範「尿液抹臉」去痘美白　粉絲嘔：噁爆

▲▼菲律賓網紅賽絲將尿液抹到臉上，宣稱能夠抗痘、美白。（圖／翻攝自Youtube@Crazy Thess）

▲具有大膽嘗試與實驗精神的菲律賓網紅賽絲。（圖／翻攝自Youtube@Crazy Thess）

記者羅翊宬／綜合報導

在「外貌至上主義」的現代社會中，人們不惜以偏激的方法來追求美貌。一名菲律賓的女網紅賽絲（Thess）就在她個人的Youtube頻道上向粉絲們分享去痘秘方。她表示，在睡前會先在臉上抹上一層自己的尿液當作面膜。對此，一名醫師駁斥為無稽之談，認為尿意恐怕造成皮膚感染其他細菌。

根據英媒《太陽報》（The Sun），賽絲在Youtube上與網友們分享她專屬的抗痘秘方，表示如果臉上長滿青春痘或是發現雀斑，便可以在患處塗抹尿液，經過影片對比後發現，不但有去痘抗斑的功能，還能美白皮膚。

▲▼菲律賓網紅賽絲將尿液抹到臉上，宣稱能夠抗痘、美白。（圖／翻攝自Youtube@Crazy Thess）

▲▼菲律賓網紅賽絲將尿液抹到臉上，宣稱能夠抗痘、美白。（圖／翻攝自Youtube@Crazy Thess）

▲▼菲律賓網紅賽絲將尿液抹到臉上，宣稱能夠抗痘、美白。（圖／翻攝自Youtube@Crazy Thess）

賽絲興奮說道，「你們可能認為我瘋了，但我沒有！」。她承認，自己的尿液雖然又臭又濃、有點難聞，而且抹在臉上還會感覺到刺痛，這種行為根本與「在傷口處灑鹽」無異，但其實真的不用抹太多，只要塗上薄薄一層，等尿液乾去後就寢，隔天醒來立刻見效。

隔天早晨，賽絲再次回到鏡頭前，她發現「尿液面膜」的功效絕非開玩笑，因為與前一天暗沉、黃黑的臉龐相比，她的臉蛋只經過一夜的時間便顯得更加亮白。賽絲強調，不僅青春痘所帶來的疼痛感明顯消失，且痘痘、丘疹、雀斑等已明顯減少。

▲▼菲律賓網紅賽絲將尿液抹到臉上，宣稱能夠抗痘、美白。（圖／翻攝自Youtube@Crazy Thess）

▲賽絲隔天早晨再度回到鏡頭，發現臉部皮膚真的變白了。（圖／翻攝自Youtube@Crazy Thess）

然而，英國醫師庫柏（Carol Cooper）卻認為賽絲所介紹的「尿液面膜」是流行於東方民間的傳統療法，不僅沒有任何科學證據能夠表明其是否能改善膚質，且也可能因尿液含有其他細菌，為皮膚帶來二次感染危機。

庫柏表示，「尿液確實有抗乾燥的作用、還能夠止癢，不過其尿素的含量不足以產生任何影響！畢竟尿液絕非無菌，只要把尿放在某一些地方，就有將細菌與酵母注入皮膚的風險，導致皮膚發炎。」

聲寶修容理髮好幫手！　3款任選629元起

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
抱700萬All in長榮、陽明！夫妻5個月「賺破3千萬」嗨
詹家姊妹爆冷出局！一日球迷見「海嘯式負評」傻眼　網全指向1件
楊勇緯刷新奧運奪牌紀錄！　寫下台灣柔道歷史新頁
「男人幫」染疫流竄中北部！碩士生病毒量極高　業務哥全家匡列
快訊／台灣首牌到手！柔道楊勇緯擊退法國選手闖進金牌戰
Delta病毒「傳播超快」關鍵找到了　病毒量是原始毒株100
吳亦凡錄影途中牽走17歲女星「我們回家」　Angelabab
727降二級！鬆綁措施「14大QA一次看」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哈利王子出書「簽約金破11億」　第2本在女王駕崩後才出版

超自然美顏面膜！女網紅示範「尿液抹臉」去痘美白　粉絲嘔：噁爆

Delta病毒「傳播超快」關鍵找到了　研究：病毒量是原始毒株1000倍

跳水鮮肉秒變全裸！奧運最養眼「萬惡計分板」即將回歸　網全羞了

布蘭森、貝佐斯「上太空圓夢」　美航空總署：不算太空人

Delta病毒恐大幅降低疫苗效力！以色列發現：輝瑞保護力僅39%

撕爛臉皮、咬斷生殖器！　人類遭「黑猩猩發狂攻擊」倖存照曝光

東奧爆首例運動員「出賽後確診染疫」！　奧組委正確認是否擴散

南韓軍艦「感染激增」內幕曝！無症狀者反遭隔離　士兵咳嗽吐血硬撐

東奧驚爆PCR試劑不足！今添17例確診「含1運動員」　累計123例

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

《賀先生》超萌奶娃助攻魏哲鳴追妻　「出門前要親媽咪」...親吻胡意旋脖子

王識賢《神之鄉》暖唱《心肝寶貝》　Janet「聽到女兒喊媽」淚崩了QQ

騎士停紅燈舉起啞鈴「微運動」　街頭健身網驚：時間管理大師？

騎重機界法拉利上台74線狂飆！ 時速破300公里「儀表板成直線」

英國男曝定居台灣「5大缺點」 房價過高！不吃不喝40年才能買

哈利王子出書「簽約金破11億」　第2本在女王駕崩後才出版

超自然美顏面膜！女網紅示範「尿液抹臉」去痘美白　粉絲嘔：噁爆

Delta病毒「傳播超快」關鍵找到了　研究：病毒量是原始毒株1000倍

跳水鮮肉秒變全裸！奧運最養眼「萬惡計分板」即將回歸　網全羞了

布蘭森、貝佐斯「上太空圓夢」　美航空總署：不算太空人

Delta病毒恐大幅降低疫苗效力！以色列發現：輝瑞保護力僅39%

撕爛臉皮、咬斷生殖器！　人類遭「黑猩猩發狂攻擊」倖存照曝光

東奧爆首例運動員「出賽後確診染疫」！　奧組委正確認是否擴散

南韓軍艦「感染激增」內幕曝！無症狀者反遭隔離　士兵咳嗽吐血硬撐

東奧驚爆PCR試劑不足！今添17例確診「含1運動員」　累計123例

陳漢典親吐「最有成就節目」　Lulu一聽急扣吳宗憲告狀

東奧《超級變變變》小藍人身分曝光！「人肉電扶梯」日網秒認出他

老婆傳來「鳥寶腿伸直」閉眼照！他嚇瘋狂打電話　得知真相笑出來

高級臉陸女星撞衫IU慘輸　主因竟敗在「太帥氣」，網一面倒：IU更適合

台灣隊進場「切畫面」　騰訊視頻：沒版權被要求下線

烟花強風掃倒民宅圍牆　刷一整排機車！牆主這下慘了

好市多堅果貼滿黑紙！一張照片釣出內行人：台灣標準超嚴格

床上搭起棉被帳篷！　「長毛北極熊」鑽進洞吹風爽納涼：晚安囉～

26年不曾住！他見「無敵學區三房」屋況超新　內行嘆：全要拆掉

浴室清潔大作戰！3大居家好習慣　黴菌滋生全阻斷

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

國際熱門新聞

南韓主播介紹東奧「台灣選手進場」

美國醫療機構出現「超級真菌」傳播

新變種病毒！起源哥倫比亞擴散26國

網紅IG曬比基尼辣照「警察找上門了」

東奧正名喊「台灣」　爆紅女主播是她

上課偷炒股　小學生25萬翻10倍

「萬惡計分板」奧運最養眼　看鮮肉秒變全裸

AZ單劑降低近9成Delta住院死亡率

泰疫情慘重　曼谷焚屍亭燒爆垮了

日137公斤網紅狂鏟68公斤　對比照曝

人類遭猩猩攻擊　撕臉、咬斷生殖器

越南通報首例　台灣人染疫身亡

東奧爆首例運動員「出賽後確診」

Delta病毒「傳播超快」2關鍵曝光

更多熱門

相關新聞

泰疫情慘重　曼谷焚屍亭燒爆垮了

泰疫情慘重　曼谷焚屍亭燒爆垮了

泰國疫情大爆發，依據政府23日最新通報，22日單日新增1萬4575例確診、114例死亡，全境累計46萬7707人染疫。儘管當局極力推廣疫苗接種，但確診數仍持續飆升，曼谷一間寺廟的焚屍亭23日更因火化多具遺體坍塌。

網紅「送走蜜袋鼯改養2犬」遭轟

網紅「送走蜜袋鼯改養2犬」遭轟

印尼月增百萬人染疫　9天萬人亡

印尼月增百萬人染疫　9天萬人亡

美國向越南捐贈「300萬劑」莫德納疫苗

美國向越南捐贈「300萬劑」莫德納疫苗

泰國女教師「混打科興＋AZ疫苗」　隔天猝死

泰國女教師「混打科興＋AZ疫苗」　隔天猝死

關鍵字：

東南亞要聞菲律賓網紅賽絲Thess尿液面膜美白

讀者迴響

熱門新聞

福原愛死守東奧「狂拍中國隊進場」！就是不提台灣

「鬼門提早開」4生肖恐遇劫數

南韓主播介紹東奧「台灣選手進場」

健身教練傳播鍵40染疫　開直播：讓大家知道我很好

外送到「18億陶朱隱園」！同行驚曝餐點明細

快訊／漏電元凶抓到了！高雄鳳山女子觸電身亡原因曝　

貓媽嘴叼喵寶寶　整坨塞給小主人

福原愛死守奧運開幕式：期待China跟Japan

男友跟親姊同床！她見2人「親密行為」崩潰

戴資穎「旅館不夠乾淨皮膚就會癢」　奪金關鍵在她左手上！

台灣隊進場「騰訊切畫面」！直播變脫口秀

又查腰帶！舉重方莞靈排第4無緣奪牌

即／高雄、台南開放餐飲內用

詹家姊妹東奧首戰爆冷出局

大陸翻拍《九品芝麻官》！　超兇戚秦氏登場

更多

最夯影音

更多
太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出
中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面