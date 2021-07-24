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哈利王子出書「簽約金破11億」　第2本在女王駕崩後才出版

▲▼哈利梅根。（圖／達志影像）

▲哈利與梅根簽約出版商，四本書的金額可能高達2900萬英鎊。（圖／達志影像）

實習記者黃品臻／綜合報導

英國哈利王子將出版四本書，簽約金額可能高達2900萬英鎊（約新台幣11億1650萬元），其中第二本書預計在祖母伊麗莎白二世駕崩後出版。

據英國媒體《太陽報》（The Sun）報導，哈利王子將在明年英國女王伊麗莎白二世在位滿70年的「白金禧年」之際，出版他的爆炸性回憶錄，誓言會將他非凡人生中的「高潮和低谷」寫進書中。另外據《每日郵報》報導，哈利王子簽約的四本書中，其中的第二本預計會在伊麗莎白二世離世後出版。

報導提到，有兩位出版商從倫敦飛到哈利位於美國加州的家中，參與這場「拍賣會」，以爭取哈利書籍的出版權，起拍價格是1800萬英鎊（約新台幣6億9340萬元），不過最終數字可能高達2500萬到2900萬英鎊（約新台幣9億6300萬-11億1650萬元），另外作為合約中的一部分，梅根也將撰寫一本「健康指南」出版。

王室專家菲茨威廉斯（Richard Fitzwilliams）擔心，這位「完全無法預測」的哈利王子會利用這本書作為對抗王室的工具，儘管距離發布時間還有18個月之久，但該書要發布的消息有可能擴大王室家庭裂痕，報導提到，王室據說已經被警告，他們應該要為此事所產生的後果感到害怕。

菲茨威廉斯表示，「哈利王子可以用該書作為對抗王室的武器，以得到他想要的東西。哈利出版書籍是一種優勢，這本書有可能成為炸藥，但問題是，哈利一家想從王室那裡得到什麼？他想讓他們做什麼？」

回憶錄將詳細介紹哈利還是王室成員時的生活、他與妻子梅根的關係、撫養孩子及英國脫歐問題。

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