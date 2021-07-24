Delta病毒「傳播超快」關鍵找到了　研究：病毒量是原始毒株1000倍

▲在印度發現的Delta病毒傳播力超強，如今已經蔓延全球100多國。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

中國廣東省疾病預防控制中心發表論文指出，Delta病毒（B.1.617.2毒株）自我複製速度極快，導致病毒含量高，再加上潛伏期較短，成為快速傳播的關鍵要素。

《科學人》指出，研究團隊觀察廣州去年感染原始毒株的63名患者，以及5月21日至6月18日確診的62名Delta患者，並且交互比較分析病情。他們發現，Delta病毒複製速度快上2至3倍，導致呼吸道內病毒含量增為原始毒株患者的1000倍，且患者潛伏期也從6天縮短至4天。

研究團隊指出，「較高病毒含量顯示，Delta病毒在感染初期很可能更具傳染性」，突顯及時隔離可疑病例、密切接觸者的重要性。他們呼籲提升人口篩檢頻率，做為更適當的防疫干預措施。

香港大學流行病學家考林（Benjamin Cowling）也解釋，高病毒含量加上潛伏期短，可以解釋Delta的高傳染性從何而來。此外，呼吸道病毒含量高，意味著超級傳播者可能感染更多人，或者確診者更早開始傳播病毒。

《每日郵報》指出，美國6月中旬Delta病毒僅佔整體病例10%，7月中旬已激增為新增病例83.2%。此外，由於Delta病毒攜帶L452R、E484Q兩種關鍵突變因子，使其更容易進入並感染人類細胞，所以也被印度衛生部稱為「雙重突變」（double mutant）。

聲寶修容理髮好幫手！ 3款任選629元起

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast