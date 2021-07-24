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撕爛臉皮、咬斷生殖器！　人類遭「黑猩猩發狂攻擊」倖存照曝光

▲▼人類遭黑猩猩攻擊。（左圖／翻攝自Facebook／Misterios y Curiosidades；右圖／達志影像／美聯社）

▲國外發生多起人類遭黑猩猩攻擊的事件。左圖為美國婦女娜許，右圖為剛果男孩西波馬納（左圖／翻攝自Facebook／Misterios y Curiosidades；右圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

黑猩猩（chimpanzee）高達99％基因與人類相似，但不論在棲地生活或被豢養，都是具有野性與攻擊性的動物；科學家上周發表論文，揭露2019年一群野生黑猩猩疑似為了爭奪食物殺害大猩猩（gorillas）的事件，也引發各界關注。《太陽報》整理報導，黑猩猩過去也曾攻擊人類，導致受害者臉皮、手指被扯掉，甚至失去生殖器官。

▲美國婦女查拉．娜許（Charla Nash）遭黑猩猩攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國婦女查拉．娜許（Charla Nash）遭黑猩猩攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲娜許遭友人的黑猩猩攻擊毀容，接受多次整形手術後重獲新生。（圖／達志影像／美聯社）

美國婦女查拉．娜許（Charla Nash）

2009年，當時50歲的娜許前往康乃狄格州拜訪朋友荷蘿（Sandra Herold），卻遭對方親手拉拔長大的寵物黑猩猩查維斯（Travis）攻擊。她被體重超過200磅（約90.7公斤）的動物撲倒，咬下手、嘴唇、眼皮、雙眼與鼻子。

醫護人員抵達時，娜許臉上幾乎已經沒有任何器官，送醫後下巴才被重新接回去。她奇蹟存活但嚴重毀容，日後接受多次開創性整形手術，重塑面容。

荷蘿當時為了拯救朋友，狠心拿起廚房菜刀刺殺寵物。但是查維拉沒有停止攻擊，在警方抵達時甚至齜牙咧嘴地試圖打開警車門，最後慘遭擊斃。

▲▼美國男子聖詹姆斯．戴維斯（St James Davis）遭黑猩猩攻擊。（圖／翻攝自YouTube／CarCrazyCentral）

▲▼美國男子聖詹姆斯．戴維斯（St James Davis）遭黑猩猩攻擊。（圖／翻攝自YouTube／CarCrazyCentral）

▲戴維斯前往牧場探望寵物時，被其他黑猩猩攻擊。（圖／翻攝自YouTube／CarCrazyCentral）

美國飼主聖詹姆斯．戴維斯（St James Davis）

戴維斯和妻子拉多娜（LaDonna）膝下無子，1967年前往南非旅遊後，把黑猩猩「莫」（Moe）帶回加州飼養，視同親生骨肉撫養30年，直到莫於1998、1999年先後咬傷一名員警和一名女子，遭當局強制安置在「動物天堂牧場」（Animal Haven Ranch）。

夫妻倆時常前往「動物天堂牧場」探望，但2005年3月去慶祝莫的39歲生日時，遭園區2隻破籠而出的年輕黑猩猩攻擊。當年62歲的戴維斯右眼遭挖出，鼻子、手指甚至生殖器都被咬掉。

戴維斯倒臥在地，被攻擊至少5分鐘，慘叫聲終於引來牧場人員，2隻黑猩猩也當場遭開槍擊斃。他住院治療6個月，但仍留下終生創傷，而老婆拉多娜失去1根拇指。

▲▼剛果男孩西波馬納（Dunia Sibomana）遭黑猩猩攻擊，2016年被送往美國紐約接受手術。（圖／達志影像／美聯社）

▲西波馬納2016年在美國紐約接受手術。（圖／達志影像／美聯社）

剛果男孩西波馬納（Dunia Sibomana）

2014年，年僅6歲的西波馬納和弟弟、表兄弟在一處自然保留區附近玩耍，卻遭一群野生黑猩猩攻擊。他是唯一倖存者，但嘴唇被撕掉，臉頰肌肉遭扯開，由於肌肉受損因此難以吞嚥或說話，2016年被帶往紐約接受罕見的重建手術。

▲▼美國靈長類研究員安德魯．奧伯勒（Aandrew Oberle）遭黑猩猩攻擊。（圖／翻攝自YouTube／Oberle Institute）

▲奧伯勒（Aandrew Oberle）手術後幸運存活。（圖／翻攝自YouTube／Oberle Institute）

美國靈長類研究員安德魯．奧伯勒（Aandrew Oberle）

德州大學碩士生奧伯勒2012年前往南非，研究黑猩猩使用工具的行為，他在珍．古德研究所的黑猩猩伊甸園（Jane Goodall Institute Chimpanzee Eden）帶領導覽時不慎踏入禁區，遭2隻黑猩猩拖行30公尺並開始攻擊。

奧伯勒失去雙耳、鼻子、大部分手指與一部份的腳及頭骨，手腕、背部、雙腿皆有大面積肌肉被撕下。他接受6小時手術後幸運存活，目前在聖路易斯大學奧伯勒研究所（Oberle Institute）擔任發展負責人，研究創傷照護計畫。

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