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南韓軍艦「感染激增」內幕曝！無症狀者反遭隔離　士兵咳嗽吐血硬撐

▲▼篩檢報告呈現陰性的31人將送往慶尚南道鎮海海軍設施接受14天的隔離。（圖／達志影像）

▲清海部隊第34梯隊全員搭乘2架空中加油運輸機返國，部分軍官與士兵接受採訪。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓派遣至非洲亞丁灣執行掃蕩索馬利亞海盜任務的「清海部隊」，由於今年2月出海前還未來得及接種疫苗，最後導致第34梯隊（文武大王號驅逐艦）共301名隊員中近9成染疫，截至昨（23）日為止共271人確診新冠肺炎。對此，艦上的軍官與士兵接受韓媒採訪，分享疫情引爆前後的驚人內幕。

根據韓媒《東亞日報》，清海部隊第34梯隊因新冠疫情而提前返國，艦上人員在接受PCR核酸篩檢以後，由於篩檢結果無法在短時間全數出爐，確診者與未確診者被迫混居一室，甚至發生出現疑似症狀者仍須履行任務的亂象。

A姓軍官接受採訪表示，「出現疑似症狀的人數愈來愈多，直到15日才實施PCR篩檢，由於篩檢結果無法一次全數出爐，因此根本不曉得到底誰是陽性、誰是陰性，於是只好實施隔離措施，將尚未發生任何疑似症狀的人隔離。」

▲▼搭乘文武大王級驅逐艦的清海部隊，傳出至少有6名官兵與幹部確診。（圖／達志影像）

▲文武大王級驅逐艦上空間窄小，許多人被迫共同使用同間寢室、浴室。（圖／達志影像）

有人證實，直到傳出首名疑似感冒患者10幾天後，才開始實施隔離措施。A某表示，「若還未前往醫務室、或還未服用感冒藥，會被認定為未確診者，送往生化室區域完全隔離，而一些打掃或其他主要工作，則交由曾出現症狀的確診者。據我所知，直到感冒人數不斷增加後，聯合參謀本部才下令接受PCR篩檢，這時才開始進行確診與未確診者的隔離。」

A某表示，「寢室由36人共同分配使用，而廁所雖然會依照時間分組使用，但因為病毒會殘留，才會造成確診者急遽飆增」；士兵C某則表示，「廁所有窄小的2間浴室、馬桶2個、小便斗1個，由30人共同分配使用，根本就很難實施社交安全距離！」

C某補充，「若被判定是感冒，只要經過3天以後退燒，就會解除隔離；而伙房兵若一周後症狀好轉，則可以投入伙食料理工作。另外，醫務室可供患者注射點滴的病床只有3個，感冒藥也嚴重缺乏，到最後只剩下乙醯胺酚（止痛退燒藥）。最後，愈來愈多伙房兵出現感冒症狀，於是艦上船員2天以來只能吃戰鬥口糧。」

▲▼2架搭載清海部隊第34梯隊301人的空中加油運輸機，20日抵達城南首爾機場。（圖／達志影像）

▲2架搭載清海部隊第34梯隊301人的空中加油運輸機，20日抵達城南首爾機場。（圖／達志影像）

D某則透露最慘的情況，「指揮官與副艦長都在被隔離的狀態下，以無線電指揮全場，就連艦長都戴上氧氣呼吸器硬撐！當出現『棄艦』指令時，士兵與幹部哭成一片，認為應該將陰性的隊員優先送回韓國，『陽性患者應該都有基本的免疫能力了吧？我們負責把船艦開回去吧！』」

另外，甚至有內部人士謠傳，船艦上有士兵即使咳出血痰，卻還是硬撐。對此，南韓國防部緊急選出3名幹部、4名士兵接受採訪，該場採訪被謔稱為「官製訪談」。

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