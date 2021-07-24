　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

研究：AZ有效預防Delta重症！　打1劑降低「近90%」住院死亡率

▲▼AZ疫苗。（圖／路透）

▲加拿大研究發現，AZ疫苗能夠防止近9成Delta患者住院或死亡。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

Delta病毒目前已成全球最主要變異毒株，也讓多國爆發最新一波疫情。加拿大多倫多大學研究指出，AZ單劑疫苗能夠預防約7成Delta有症狀病例，並且防止近9成患者病情惡化至住院或死亡。此論文目前被發表在醫學出版物網站medRxiv，尚未經過同儕審查。

研究團隊分析安大略省（Ontario）2020年12月至2021年5月、近7萬名16歲以上患者的接種情況後發現，第1劑AZ能夠防止88%病例發展出嚴重後果，也就是住院或死亡；與之相比，第1劑輝瑞/BNT的效力約為78%，第1劑莫德納的效力為96%。此外，每10名AZ接種者中，僅3人感染Delta病毒，且此款疫苗對Beta病毒、Gamma病毒也「高度有效」。

《太陽報》、《福斯新聞》報導，研究團隊建議，疫苗有限地區可考慮延遲施打第2劑，而先提升「至少注射1劑疫苗」的人口比例。但他們也強調，為了達到最高程度防護力，民眾還是必須注射第2劑疫苗。

阿斯特捷利康（AstraZeneca）於23日發布聲明，贊同此研究成果。副總裁潘家洛斯爵士（Sir Mene Pangalos）表示，「不同的變種病毒正在威脅人類擺脫疫情之路，這個真實世界中的證據顯示，疫苗對於最嚴重形式的疾病也提供高度保護，即使只注射1劑也是如此」。

聲寶修容理髮好幫手！　3款任選629元起

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
《派遣女王》篠原涼子離婚！　「分居大25歲尪1年」2子監護權
于美人罕見錄影發飆！「當眾痛罵」主持搭檔全場尷尬
快訊／苗栗三灣大面積走山　「40公尺天坑」只離家3公尺
快訊／戴資穎東奧羽球首戰橫掃瑞士　25分鐘愜意收下第一勝
快訊／我國史上第一人！　「柔道型男」楊勇緯霸氣壓制晉4強
快成黑歷史！日本人希望沒東奧「早被疫情毀了」爆共鳴：真的衰
快訊／金門跟進開放！全國餐飲內用一次看　還有5縣市待宣布

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

研究：AZ有效預防Delta重症！　打1劑降低「近90%」住院死亡率

莫德納獲歐盟批准「供12至17歲接種」　第2款未成年人可用疫苗

東京鐵塔見「青天白日滿地紅」　並排美日國旗！網感動炸

南韓國會通過第5次紓困！88%民眾「每人領25萬韓元」　下月中發放

澳洲大堡礁「暫不列入瀕危世界遺產」　委員憂：3分之2珊瑚白化

英國出現新變種！　B.1.621病毒株「來自哥倫比亞」已擴散26國

IG曬比基尼辣照「警察找上門了」　網紅驚呆：一堆人檢舉

Delta病例激增！　法國首席防疫顧問警告：今冬恐現「新變異株」

南韓電視台東奧正名台灣　竟拿「車諾比核災」介紹烏克蘭！網罵翻

反制中國打壓！　美國務院籲理念相近國家「公開挺台灣」

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

《賀先生》超萌奶娃助攻魏哲鳴追妻　「出門前要親媽咪」...親吻胡意旋脖子

騎士停紅燈舉起啞鈴「微運動」　街頭健身網驚：時間管理大師？

王識賢《神之鄉》暖唱《心肝寶貝》　Janet「聽到女兒喊媽」淚崩了QQ

騎重機界法拉利上台74線狂飆！ 時速破300公里「儀表板成直線」

二級警戒指引「草案一次看」！　室內限制50人、餐廳內用梅花座

研究：AZ有效預防Delta重症！　打1劑降低「近90%」住院死亡率

莫德納獲歐盟批准「供12至17歲接種」　第2款未成年人可用疫苗

東京鐵塔見「青天白日滿地紅」　並排美日國旗！網感動炸

南韓國會通過第5次紓困！88%民眾「每人領25萬韓元」　下月中發放

澳洲大堡礁「暫不列入瀕危世界遺產」　委員憂：3分之2珊瑚白化

英國出現新變種！　B.1.621病毒株「來自哥倫比亞」已擴散26國

IG曬比基尼辣照「警察找上門了」　網紅驚呆：一堆人檢舉

Delta病例激增！　法國首席防疫顧問警告：今冬恐現「新變異株」

南韓電視台東奧正名台灣　竟拿「車諾比核災」介紹烏克蘭！網罵翻

反制中國打壓！　美國務院籲理念相近國家「公開挺台灣」

射擊「天才少女」林穎欣忍痛出戰　賴清德心疼：看到她全力以赴了

《艾蜜莉在巴黎》爆紅女星穿「大腸衣」成災難！　高顏值被超貼瀏海毀了

美國超級財報週將登場　重量級科技大廠牽動台股動向

《派遣女王》篠原涼子離婚！　「分居大25歲尪1年」2子監護權出爐

手刀預約！漢來美食7／27起恢復內用　海港Buffet採桌號夾點菜防疫

哈密瓜果凍、珠寶盒巧克力脆片！6樣「絕美甜品」讓你彷彿置身日本

看完日出秒回房補眠！阿里山鄉村風景觀民宿　獨享星空雲海美如畫

LIVE／727降級「雙北仍禁內用」　陳時中最新說明

奴才親了一口擦不掉！　腮紅汪「斜眼怒青」：快弄乾淨

照片存雲端以為沒事　新北男狂拍表妹下身　Google跨海揪出嚇死他

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

國際熱門新聞

南韓主播介紹東奧「台灣選手進場」

美國醫療機構出現「超級真菌」傳播

上課偷炒股　小學生25萬翻10倍

東奧正名喊「台灣」　爆紅女主播是她

日137公斤網紅狂鏟68公斤　對比照曝

越南通報首例　台灣人染疫身亡

泰疫情慘重　曼谷焚屍亭燒爆垮了

新變種病毒！起源哥倫比亞擴散26國

網紅IG曬比基尼辣照「警察找上門了」

日本單日新增4225例　東京1359例

塔利班報復　阿富汗口譯員遭斬手

南韓電視台介紹烏克蘭竟用車諾比核災照

挪威女球隊「拒穿比基尼小褲」遭罰

印度西部豪雨土石流　112人死亡

更多熱門

相關新聞

莫德納疫苗獲歐盟批准　可用於青少年

莫德納疫苗獲歐盟批准　可用於青少年

歐盟藥品監管機構23日批准將美國生技大廠莫德納（Moderna）研發的新冠疫苗用於12至17歲青少年，使莫德納成為繼輝瑞/BNT以後，歐洲第二款未成年人可施打的疫苗，接種方式與成年人相同，分2劑注射並間隔4周。

日本人希望沒東奧　「早被毀了」爆共鳴

日本人希望沒東奧　「早被毀了」爆共鳴

新變種病毒！起源哥倫比亞擴散26國

新變種病毒！起源哥倫比亞擴散26國

北市疫苗覆蓋率36.3％為全台最高　剩餘13.9萬劑疫苗

北市疫苗覆蓋率36.3％為全台最高　剩餘13.9萬劑疫苗

法國專家：今冬恐出現「新變異株」

法國專家：今冬恐出現「新變異株」

關鍵字：

新冠病毒新冠肺炎變種病毒Delta病毒

讀者迴響

熱門新聞

南韓主播介紹東奧「台灣選手進場」

「鬼門提早開」4生肖恐遇劫數

健身教練傳播鍵40染疫　開直播：讓大家知道我很好

快訊／漏電元凶抓到了！高雄鳳山女子觸電身亡原因曝　

福原愛死守奧運開幕式：期待China跟Japan

男友跟親姊同床！她見2人「親密行為」崩潰

福原愛死守東奧「狂拍中國隊進場」！就是不提台灣

台灣隊進場「騰訊切畫面」！直播變脫口秀

貓媽嘴叼喵寶寶　整坨塞給小主人

戴資穎「旅館不夠乾淨皮膚就會癢」　奪金關鍵在她左手上！

中國水球女隊長爆紅　23歲大眼妹辣照瘋傳

大陸翻拍《九品芝麻官》！　超兇戚秦氏登場

美國醫療機構出現「超級真菌」傳播

《屍戰朝鮮》人吃人是真的！

即／高雄、台南開放餐飲內用

更多

最夯影音

更多
太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出
中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面