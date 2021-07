南韓電視台東奧正名台灣　竟拿「車諾比核災」介紹烏克蘭！網罵翻

▲ MBC針對多個國家的介紹都引起爭議。(圖/翻攝自Twitter/@fazz86tw)

記者陳宛貞/綜合外電報導

南韓MBC(文化廣播公司)電視台23日晚間轉播東奧開幕式,不僅主播以「台灣選手」稱呼中華隊,字幕也以「台灣」取代中華台北,感動許多網友。然而MBC在介紹烏克蘭、挪威及海地等國代表隊時,畫面上搭配的介紹與圖片卻點燃南韓觀眾怒火,痛批電視台相當無禮。

MBC轉播畫面中,左方會以國名、國家象徵圖片、過去奧運成績、本次參賽人數等介紹正在進場的代表隊,沒想到在順位第24的烏克蘭隊入場時,左方的代表圖片竟是黑白的車諾比核災資料照。畫面一播出,大批南韓網友馬上在推特上大罵,「有損外交禮儀」、「就像其他國家用世越號的照片來介紹韓國的感覺」、「有病嗎」、「諷刺的是MBC還是『文化』廣播公司呢」。

此外,MBC介紹海地代表團時放上海地暴動照片,字幕寫道,「因總統遇害,全國陷入迷霧」,在薩爾瓦多代表團進場時則放上在薩國掀起抗議示威的比特幣照片,並以「經歷10年內戰的國家」介紹敘利亞。

