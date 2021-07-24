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澳洲大堡礁「暫不列入瀕危世界遺產」　委員憂：3分之2珊瑚白化

▲▼一位潛水員在澳洲海岸附近監測大堡礁的健康狀況。（圖／達志影像／美聯社）

▲一位潛水員在澳洲海岸附近監測大堡礁的健康狀況。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃品臻／綜合報導

隸屬於聯合國教科文組織（UNESCO）的世界遺產委員會（World Heritage Committee）6月擬將澳洲大堡礁列為「瀕危世界遺產」，在澳洲大力反對之下，獲得國際上足夠的支持，世界遺產委員會23日的會議結果決定，暫時不將大堡礁列入「瀕危世界遺產」。

據《美聯社》報導，世界遺產委員會23日在中國的會議中，對於澳洲大堡礁一案推遲到2023年再決定，並會派出監測團隊前往澳洲，確定如何管理氣候變化造成的影響。

除了澳洲外，委員會中21個會員國有16個國家的代表都表態支持這項安排，只有挪威主張應該將澳洲大堡礁列為「瀕危世界遺產」。委員會通常會做出協商一致的決定。

澳洲環境部長蘇珊（Sussan Ley）在視訊會議上表示，我們只要求兩件事，讓專家們有時間親眼目睹澳洲對大堡礁的承諾、它的現狀和我們的管理方式，以及為解決氣候變化對全世界的影響，提供最終氣候政策一致的框架。

澳洲大堡礁從2016年到去年，因為異常溫暖的海洋溫度，造成珊瑚礁受到嚴重影響，有三分之二的珊瑚因而白化。世界遺產委員會認為，大堡礁珊瑚顯著減少，因而應當被列入瀕危世界遺產名錄。

大堡礁縱貫澳洲東北沿海，是世界最大珊瑚礁群，全長逾2300公里。據《法新社》報導，除了自然、科學和環境價值外，大堡礁在新冠疫情前每年能給澳大利亞帶來約48億美元旅遊收入。

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