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中國宣布制裁7名美國人及實體　白宮強調：繼續制裁行動

▲▼ 美國總統川普,中國國家主席習近平,美中貿易,中美貿易,中美關係。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 白宮表示將持續制裁。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓23日專電

中國今天宣布制裁7名美方人員與實體，報復美國日前涉港作為。白宮今天表示，美方不會因此畏懼，會持續動用所有相關制裁工具；遭制裁的「香港民主會」則直呼制裁等於肯定。

不滿美國16日首度發布香港商業警示，警告美企在香港營運可能面臨的風險，並對7名香港中聯辦副主任實施金融制裁，中國外交部今天首度依據6月生效的「反外國制裁法」，對6名美方人員和1個實體祭出反制制裁。

上榜人士包含川普時代商務部長羅斯（Wilbur Ross）、美國會美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）主席白嘉玲（Carolyn Bartholomew）、美國會與行政當局中國委員會（CECC）前辦公室主任史提佛斯（Jonathan Stivers）、美國國際民主協會（NDI）人員金度允、美國國際共和研究所（IRI）亞洲事務副主任金恩（Adam King）及人權觀察組織（HRW）中國部主任李察遜（Sophie Richardson）。

在美港人所成立、積極推動美國涉港相關立法的「香港民主會」（HKDC）也在制裁名單上。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天在媒體簡報會上回應表示，美方不會因此畏懼，仍會致力動用所有相關制裁工具。

莎琪指出，中國透過懲治一般民眾、企業與公民社會團體來傳達政治訊息，今天制裁只是這類問題行徑的最新例證，也顯示中國投資環境日益惡化，政治風險升高。

她說，北京先前也曾對美國發動毫無依據的制裁行動，包含今年1月制裁28名美國官員，3月制裁2名美國國際宗教自由委員會（USCIRF）委員，去年7月也制裁多名美國人員及在世界各地促進民主與人權的機構。

莎琪強調：「美國兩黨皆反對中國瞄準人權與自由捍衛者的『離譜行逕』，北京試圖恫嚇霸凌在國際間受尊重之非政府組織做法，說明中國更加被孤立在世界之外。」

至於中國今天行動是否會影響美副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）25日至26日訪中行程，莎琪表示，她沒聽說行程有任何變動。她說，美中之間互動與會晤不是只討論彼此有共識領域，也會討論雙方意見相左之處。

HKDC總監朱牧民則透過聲明表示，被中共這樣的威權政體鎖定與制裁就像「榮譽勳章」，是對他們努力捍衛之價值與人們最棒的肯定。（編輯：徐睿承）

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