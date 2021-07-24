南韓國會通過第5次紓困！88%民眾「每人領25萬韓元」　下月中發放

▲南韓國會24日凌晨通過政府提出的今年度第2次預算追加編列。圖為因新冠疫情而呈蕭條景象的首爾明洞商圈。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓國會今（24）日凌晨正式拍板政府提出的今年度第2次預算追加編列，共擴編34兆9千多億韓元，其中包含「第5次災難支援金」的紓困案，在排富後約88%的國民每人可領取25萬韓元（新台幣6091元），預計4472萬人口受惠，針對自營業者則提撥希望恢復資金，最多可領2000萬韓元（約新台幣48.7萬元），另外還大幅擴編防疫預算。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》報導，原本南韓政府在提出的草案中，將第5次災難支援金的授領資格定為收入80%以下的國民，而執政黨（共同民主黨）內部則是希望全國民眾皆能普發，在經過朝野幾次協商後，最終於24日凌晨拍板定案今年度第2次的追加預算編列，在公共緊急災難支援事業（災難支援金）預算中編列8兆6千億韓元，較先前大幅增加5千億韓元。

報導指出，在扣除高所得者以後，家戶所得為全國排行87.7%以下，且1人家庭年所得5000萬韓元（近新台幣122萬元）、2人雙薪家庭年所得8600萬韓元、4人雙薪家庭年所得1億2436萬韓元、4人單薪家庭年所得1億532萬韓元以下者，每人可領取25萬韓元（新台幣6091元）災難支援金，預計2034萬家戶、約4472萬人口受惠。

針對損失較慘重的中小企業或自營業者（即較小規模的工商業者），只要因配合政府防疫政策而被迫暫停營業，即便只有停業1次的自營業者，即可申請領取「希望恢復資金」，其領取最高上限額從900萬韓元上調至2000萬韓元（約新台幣48.7萬元）。國會在「希望恢復資金」編列的預算為5兆3千億韓元，較先前擴編1兆4千億韓元，此為因應新冠疫情第4波的全國大流行之措施。

根據《News1》報導，南韓副總理兼企劃財政部長洪楠基（홍남기）於24日在臉書上表示，由於中小企業與自營業者在紓困上較具急迫性，因此將會盡力縮短準備程序，預計最快於8月17日起正式實施（發放）。

因應第4波新冠疫情擴散，國會針對新冠防疫醫療人力領域編列4兆9千億韓元預算，包括醫療機構等損失補償2千億韓元、確診者治療3千億韓元、新冠醫療人力感染管理活動支援240億韓元、篩檢站人力活動支援30億韓元等。

南韓朝野針對法人計程車、包租巴士或遊覽車（包含觀光目的）、市內民營社區巴士、跨縣市公車等編列74億韓元，若因新冠疫情而遭遇損失的大眾運輸業司機，每人可領取80萬韓元（約新台幣1.9萬元），不過若選擇領取該項紓困，則無法重複領取災難支援金，當事者可擁有選擇權。

另外，針對民生支援相關事業則共編列2千多億韓元預算，其中包括補助缺食兒童的300億韓元、補助養殖業者的44億韓元等。

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