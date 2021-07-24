德媒剖析「兩岸奧運名稱史」　我國上屆東奧以「台灣」名義參賽

▲中華隊在東奧開幕式進場。（圖／體育署提供）

記者吳美依／綜合報導

東京奧運23日開幕，台灣被安排在「た（ta）」序列進場，而非Chinese Taipei的「ち（chi）」，NHK主播更以「台灣です」指稱中華隊，引發熱議。《德國之聲》指出，奧運近百年歷史也反映兩岸地位變化，以及對「中國」代表權的爭奪之路。

國際奧委會（IOC）1931年承認中華民國奧委會，但兩岸1950年代起爭奪中國代表權。雖然奧委會決議雙方皆可參賽，但中華民國主張「漢賊不兩立」不滿退賽；國際奧委會1954年承認中國奧委會，同時允許台灣以「中華民國」名義參加1956年墨爾本奧運，並可在選手村內升起中華民國國旗，北京卻為此憤而退出，且1952至1968年都沒有參賽。

▲中華民國代表團參加1964年東京奧運時以「台灣」加註中華民國的名義出賽。（圖／達志影像／美聯社）



1960年羅馬奧運，奧委會在中國施壓下要求以「台灣」稱呼中華民國代表團，運動員、工作人員的制服和出版物也須使用此名，因此當屆出現了「福爾摩沙隊」，但台灣運動員在開幕式進場時高舉「抗議」字樣表達不滿。此後，台灣在1964年東京奧運上使用「Taiwan」隊名加註中華民國，1968年墨西哥奧運上也使用「Taiwan」稱呼，1972年慕尼黑奧運最後一次使用「中華民國」隊名參賽。

時任加拿大總理老杜魯道（Joseph Trudeau）提議，中華民國在1976年蒙特婁奧運可使用「台灣」隊名出賽，但遭中華民國政府拒絕；加國當時以中國名稱問題為由，拒發簽證給台灣代表團，導致運動員無法入境。奧委會當時決議將中華民國隊名改為台灣，但蔣經國拒絕並宣布退出該屆奧運。

▲台灣1984年洛杉磯奧運首度以「中華台北」名義出賽。（圖／體育署）



國際奧委會1979年通過「名古屋決議案」，承認中華人民共和國代表「中國」奧委會，要求中華民國代表團改名且不得使用國歌與國旗，同時確立「中華台北」名義參賽的做法。中國奧委會同年宣布重返奧運，但為了響應美方抵制蘇聯攻打阿富汗，最終沒有參加1980年莫斯科奧運。而台灣則於1984年洛杉磯奧運首度以「中華台北」名義參賽，兩岸首度以「中國」及「中華台北」模式參與奧運，並且延續至今。

《德國之聲》引述《奧林匹克之夢》一書的分析指出，台灣成功留在奧運組織內，與冷戰國際政治有著很大關係，因為大多數西方國家直至1970年代都寧願承認台北而非北京，但隨著北京1971年在聯合國取代中華民國，兩岸地位也逐漸改變。值得注意的是，台灣2018年曾舉辦公投，決議是否以「台灣」名義參加2020年東京奧運，最後卻因近55%民眾不同意而遭否決。

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