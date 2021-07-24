東奧開幕日本增4225例確診　東京一天爆出1359例…第5波疫情擴大

▲東京奧運開幕之際，日本疫情正不斷擴大。（圖／路透）

文／中央社

日本全境截至當地時間晚間6時30分止，共新增4225例確診病例，其中疫情最為嚴峻的東京都新增1359例。專家今天表示，必須要有毫不猶豫採取更強力對策的心理準備。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增1359例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，較上週五增加88例，連續4天單日新增逾千例，也是連續34天高於上週同日。

東京都到今天為止的一週平均每天新增確診病例1386.0例，是前一週平均的146.5%。

雖然今天比昨天的1979例少了約600例，但東京都政府負責人說，最近當天公布的都是前一天或前天的篩檢結果，但昨天很多醫療機構都放假，造成篩檢數字減少，所以今天的數字相對較少，認為感染仍持續快速擴大。

官方呼籲民眾少外出休閒旅遊，盡可能待在家中跟家人觀看東奧轉播，配合徹底做好防疫措施。

東京都至今累計病例數19萬6400例，包括2277例死亡病例；重症患者數較昨天增加3人，總數68人，目前重症病床使用率約17.3%。

同屬首都圈成員的神奈川縣今天新增652例確診病例，較上週五大增206例，連續兩天單日新增逾600例，至今累計病例數7萬5761例，包括980例死亡病例。

首都圈成員之一的埼玉縣今天新增401例確診病例，至今累計病例數5萬1484例。首都圈的千葉縣今天新增334例確診病例，較上週五增加57例，連續3天單日新增逾300例，至今累計病例數4萬4971例。

大阪府今天新增379例確診病例，較上週五增加125 例，連續19天高於上週同日，至今累計病例數10萬8614 例，包括2716例死亡病例。

NHK自行統計，日本全境截至今天晚間6時30分止，已新增4225例確診病例。

日本全境包括邊境檢疫及鑽石公主號郵輪在內，至今累計病例數86萬2855例，包括1萬5129例死亡病例。

日本政府防疫對策分科委員會成員、東邦大學教授館田一博今天談到目前疫情說，「可以看到全國正進入感染擴大的第5波」。

館田認為，感染者增加就有一定比率是重症患者，必須預先考量到50歲以下病歿的患者將會增加。

他說，第5波疫情也受到傳染力強的Delta變種病毒株影響，會像第4波關西地方那樣快速蔓延，正變成再度在全國壓迫到醫療量能也不足為奇的狀況，每個人都必須採取防止感染的行動。

談到東奧開幕同時的東京都疫情，館田說，東京都被發布「緊急事態宣言」快要滿兩週，但目前看不到宣言的效果，令人擔心，無法抑制確診病例增加。如果連發布「緊急事態宣言」都無法平息疫情，那就「必須要有毫不猶豫採取更強力對策的心理準備」。

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