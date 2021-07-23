東奧撐竿跳選手開幕前夕練習　一落地「驚！門牙斷了」

▲英國撐竿跳選手柯佩爾日前在練習時被橫桿砸中嘴巴，導致門牙被撞斷。（翻攝Harry Coppell IG）



圖文／鏡週刊

東京奧運於今（23日）開幕，不過選手要是在比賽前夕掛彩，可就不好玩了。英國撐竿跳選手柯佩爾（Harry Coppell）在東京緊鑼密鼓備戰中，怎料在一次練習中撞斷兩顆大門牙，讓他百感交集，希望東京有好的牙醫。

現年25歲的柯佩爾被視為英國奪牌希望，不過，他週三（21日）在訓練中發生了小意外。從他發布的影片可見，他撐竿飛身躍過上方的橫桿，不過胸部踫到了橫桿，導致他降落在軟墊上後，他沒能接住，約2公斤重的橫桿就正巧砸到他嘴上。

▲柯佩爾落地時被橫桿砸中嘴巴。（翻攝Harry Coppell IG）



柯佩爾隨後也在IG分享受傷照片，一顆門牙被撞斷，另一顆則在流血，他說：「今天我練習撐竿跳時狀況不錯，只不過⋯橫桿砸到我臉上，把我的牙齒全弄亂了。」他還tag奧運官方推特帳號說：「希望東京有好的牙醫。」讓人看了哭笑不得。

▲柯佩爾看了整夜牙醫，他的其中一顆門牙被拔掉了。（翻攝Harry Coppell IG）



柯佩爾後來在IG更新動態，表示看了整夜牙醫，他的其中一顆門牙被拔掉了，他很幽默說：「我要告訴別人，我在酒吧打架。」（「橫桿」與「酒吧」的英文都是「bar」。）

▲柯佩爾於2020年獲得英國田徑錦標賽冠軍，更創下5.85米全國紀錄，是英國的在東奧的奪牌希望。（翻攝Harry Coppell推特）



柯佩爾於2019、2020年贏得英國田徑錦標賽冠軍，更在2020那年創下5.85米的全國紀錄。東京奧運男子撐竿跳資格賽將在7月31日舉行，決賽將於8月3日登場，所以柯佩爾還有幾天時間可以康復。

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