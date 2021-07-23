薩克斯風樂手百人串連齊心抗疫　線上大合奏《明天會更好》





▲百位薩克斯風愛好者線上串連演奏《明天會更好》 。（圖／翻攝YouTube）

生活中心／台北報導

國內新冠肺炎疫情在今年五月升高，全國前所未有地進入長達10週的三級警戒生活。為了表達對於醫護人員的誠摯感謝，「台灣藝文與教育發展協會」理事長黃文龍與「雲聲．聲造所」執行長游秋榮，號召全台超過百位薩克斯風愛好者，將大家熟悉的《明天會更好》，以遠端錄音、線上合奏的方式重新錄製，以表達對於台灣未來的衷心祝福。

此次超過百位的薩克斯風愛好者所串連的演奏活動，名為【齊心抗疫．吹響台灣】，主辦單位也特別感謝多位熱心的老師協助，包括：董舜文、王云希Ruby、謝青峰、黃敏惠、劉永鴻，在疫情嚴重之際，大力協助促成百人合奏，適逢全國警戒在7月27日降為二級之際，這份來自民間音樂家自主發起的串連活動格外有意義，也驗證了台灣的音樂生態是如此蓬勃與精彩。

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成立於 2016 年的「台灣藝文與教育發展協會」（https://taedweb.com/）將唱片製作人、詞曲作者、音樂老師、刊物作者、媒體工作人員及一群來自各行各業愛好音樂並有服務熱誠的朋友組織起來，並有音樂、藝文、圖書、教育等技術領域有關人事組成的顧問委員會，提供全方位的諮詢服務，未來目標是凝聚台灣藝文教育界的力量，將其推廣到全世界各個需要溫暖的角落。

另一主辦單位「雲聲．聲造所」2020 年於台北市成立的音樂實體空間，透過定期舉辦講座、教學等活動，提供一個平台給薩克斯風、吉他、弦樂以及國樂愛好者互動交流，期望能為台灣的音樂推廣付出一份心力。

▲影片取自YouTube，如遭移除請見諒。