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泰國疫情大爆發　曼谷寺廟焚屍亭「燒爆」塌了！慘烈現場曝光

▲▼ 泰國曼谷一間寺廟火化燒到爆掉坍塌。（圖／翻攝自臉書）

▲寺廟焚屍亭連日運作，不堪負荷坍塌。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合外電報導

泰國疫情大爆發，依據政府23日最新通報，22日單日新增1萬4575例確診、114例死亡，全境累計46萬7707人染疫。儘管當局極力推廣疫苗接種，但確診數仍持續飆升，曼谷一間寺廟的焚屍亭23日更因火化多具遺體坍塌。

綜合泰媒Nation Thailand、泰國網等外媒報導，曼谷市中心吞武里的Wat Bang Nam Chon寺廟有個焚屍亭，啟用至今約25年，在疫情爆發後，除了處理一般死者之外，也扛起新冠死者火化的工作。

然而寺廟住持透露，焚屍亭近期運作超過負荷，連日持續的高溫焚燒加速焚屍亭毀損的速度，在25日「燒爆」坍塌，可見建築體出現許多裂縫。

目前寺廟火化作業已暫緩，下一步將募資修建2個新的焚屍亭，其中一個是提供疫情期間使用的臨時性焚屍亭，另個則為永久使用，初估花費約落在500多萬泰銖。

เผาจนเตาระเบิด ขอเชิญท่านผู้ใจบุญร่วมกันสร้างเมรุหลังใหม่ “ วัดบางน้ำชน เขตธนบุรี “ สามารถเข้าไปทำบุญที่วัดได้เลยทุกวันครับ #ขอบคุณเรื่องราว : ท่าน ส.ข.จิรเสกข์ วัฒนมงคล / นิ่ม โกวบ้อ

Wirat Sawangarom 發佈於 2021年7月22日 星期四

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