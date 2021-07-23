▲阿拉斯加一名男子與灰熊獨自纏鬥整整一周，最後被美軍直升機人員發現才得以獲救。（圖／取自美國海岸防衛隊United States Coast Guard，USCG）

記者張寧倢／編譯

美國阿拉斯加發生罕見的動物襲擊事件，一名男子在距離諾姆市（Nome）約64公里遠的一處偏遠採礦營地，連續一周遭到同一隻灰熊攻擊，每天晚上灰熊都會闖進他藏身的鐵皮屋，導致他徹夜不敢闔眼，由於手機訊號不通，經過多日後，美國海岸防衛隊直升機隊員碰巧發現鐵皮屋上的SOS標誌，這才發現遇襲男子。

▲男子在鐵皮小屋的屋頂上刻畫求救標誌，而小屋的入口已經被破壞。（圖／取自美國海岸防衛隊United States Coast Guard，USCG）

綜合《紐約時報》與美國海岸防衛隊（USCG）新聞資料指出，USCG科迪亞克空軍基地直升機隊員16日從科策布（Kotzebue）飛往諾姆途中，注意到錫製棚屋的屋頂上寫著SOS與救命（help me），於是在上空稍作盤旋，不久，副駕駛哈馬克（Hammac）喊道，「嘿！下面有人在揮手。」指揮官卡巴傑爾（Carbajal）表示，如果是同時揮舞2隻手，通常是遇險求救的信號，而男子正是揮舞著2隻手。

報導指出，這名年紀約50多歲或60初頭的男子獲救後表示，自己遭到灰熊襲擊，還被熊拖到河裡，而且這隻灰熊連續一個星期，每天晚上都會來到他藏身的鐵皮小屋，他只能死命抵擋住頑強的灰熊攻擊，更導致他多日不敢闔眼。報導稱，由於地處偏遠，手機根本沒有訊號，雖然男子有一把手槍，但是多日以來，子彈幾乎耗盡，只剩最後2發。

哈馬克受訪表示，他當時看到男子跌跌撞撞走出鐵皮屋，因為他轉調到阿拉斯加2周以來，從未在荒郊野外遇到人，男子腳上有包紮痕跡，「他走路有點費力，當我們靠近時，他跪在地上揮舞著白旗，看起來肯定是已經在那裡待上一段時日了。」卡巴傑爾說，機組人員是為了避開雲層才偏離航線約1.6公里飛行，「如果我們走另一個河谷，我們就會完全錯過他。」

據報導，灰熊在附近地區很常見，尤其是現在這個季節，但多次遇到同一隻熊襲擊則是相當罕見的狀況。

While flying from Kotzebue to Nome, the aircrew observed an SOS sign on top of a shack. Upon circling back over the mining camp, the aircrew observed a male individual waving two hands in the air. He had survived a bear attack. https://t.co/ucCZjCiiy0 — U.S. Coast Guard (@USCG) July 22, 2021

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