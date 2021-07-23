貴又難吃！東奧一份漢堡1600日幣　法記者實測：肉排像橡膠

▲法國記者認為，東奧伙食又貴又難吃。（圖／推特／@regisarnaud）



記者王佩翊／編譯

東京奧運今天（23日）稍晚將正式於國立競技場舉辦開幕儀式，各國代表團與媒體記者數日前就已陸續抵達日本。先前曾經傳出選手村設備簡陋，不但洗澡沒熱水，房內還沒冰箱沒電視，被俄羅斯總教練批評像是「中世紀一樣」。如今更有法國記者爆料，奧運媒體中心食堂的餐點又貴又難吃，一份要價1600日幣（約新台幣406元）的漢堡套餐不但沒有保溫，肉質像是橡膠一樣，甚至連擺盤都讓人沒有食慾。

法國雜誌Japon Eco主編艾諾（Regis Arnaud）為了報導東京奧運的最新消息，親自飛往日本，然而他20日在自己的推特帳號上傳一張看起來已經冷掉的漢堡餐盒照並寫道，「奧運新醜聞：媒體中心（media press center）的漢堡，肉排跟橡膠一樣，麵包是冷的，連擺盤都很糟糕。但這份餐點要價1600日幣（約新台幣406元），各位記者同行，來吃飯吧。」

▲網友直言，其實在選手村外不到300日幣（約新台幣76元）就可以買到一個豐盛的便當。（圖／推特／@zonbi）



艾諾狠酸東奧伙食後，有大批網友連忙在推文下方留言驚呼，東奧組委會太坑了。有網友回覆，1600日幣（約新台幣406元）已經可以吃到生魚片定食，並附上美食照。也有網友表示，在日本通常一個便當只要250日幣到300日幣（約新台幣63元到76元），而且菜色也比東奧伙食好多了。

事實上，由於東京疫情持續升溫，至今仍未獲得緩解，因此東奧組委會在與當地政府商討後，決定取消讓東奧相關人員短暫外出15分鐘的福利，要求必須乖乖待在選手村或是東奧場館，違者不但會被禁足、罰款，情節嚴重者更可能直接取消參賽資格。這也代表，相關人員都只能吃東奧內部食堂所提供的餐點。

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