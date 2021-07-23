幫清洪災區？德記者臉抹泥裝忙　播假新聞遭開除

▲德國暴雨洪災，記者遭爆料製播假新聞。（圖／路透）

實習記者巫彥臻／綜合報導

德國和比利時遭受嚴重洪災，目前至少196人喪命，預計將造成數十億歐元的損失。一名記者前往重災區採訪，卻被民眾錄下彎腰將泥巴抹在襯衫與臉龐上，並表示自己協助洪災清理，製播假新聞的畫面與行為引起譁然，並遭電視台停職處分。

據《每日郵報》報導，德國傳媒先發布「洪災後清理：RTL主播在巴德明斯特艾非爾伸出援手」新聞，是由39歲記者歐倫（Susanna Ohlen）到德國北萊茵-西伐利亞邦的巴德明斯特艾非爾鎮（Bad Münstereifel, North Rhine-Westphalia）的採訪報導，但有自稱葛拉夫（Eddie Graf）的網友爆出該名記者採訪前的畫面，事實並非如此。

畫面顯示歐倫站在被洪水摧毀的街道上，有倒塌的房屋和碎片，當時身穿藍色襯衫、帽子和靴子，彎下腰撿起一些泥土，將其塗抹在衣服上，二次彎腰再將土擦在臉上，渾身泥濘接著轉身面對團隊，準備進行採訪，假裝自己在洪災區伸出援手。

歐倫自2008年開始在《RTL》工作，在《晚安RTL》、《早安德國》與《Point 12》等節目上當主持人，在傳播產業也算小有名氣。消息一曝光，《RTL》隨即發出聲明，認為歐倫的行為顯然違背新聞原則和電視台的標準，因此停職予以處分。